Anna Padilla se convierte en la invitada perfecta con un vestido efecto tipazo y escote en la espalda

¿Bodas a la vista? Puede que ya tengas en mente el vestido ideal para ser la invitada más elegante de la celebración. Pero, si no es así, nuestras influencers favoritas nos están dejando en este último mes numerosas propuestas diferentes entre las que podemos escoger según nuestros gustos, personalidad y, sobre todo, el tipo de boda que sea. Para una boda de día, lo ideal sería que llevaras un vestido de corte midi y en tonalidades vibrantes como verdes, buganvilla, rojo e incluso rosados. Sin embargo, para una boda de noche, opta mejor por un vestido largo en colores más oscuros como en azul marino o burdeos. Pero, sobre todo, escoge siempre el vestido con el que mejor te sientas. Este fin de semana ha sido la boda de la influencer Melissa Villarreal y, por tanto hemos podido echar un vistazo a algunas de los looks de invitada que las influencers amigas de Melissa Villarreal han llevado a la boda. Desde colores verdes vibrantes hasta morados, pasando por el rosa pastel del vestido de su hermana e influencer Grace Villarreal, todas han acertado con el look para la boda en la ciudad asturiana de Gijón. No ha sido la única boda a la que las influencers más icónicas de nuestro país han asistido este fin de semana, y es que Anna Padilla tenía una boda muy especial a la que ha acudido junto a su madre, Paz Padilla. Con un vestido de escote en la espalda y efecto tipazo, Anna Padilla es pura elegancia.

Se trata de un vestido de tirantes finos, escote de pico y otro muy amplio en la espalda, Anna Padilla lucía perfecta en el día de ayer. El vestido en cuestión es blanco con estampado geométrico en marrón y negro. Para darle un toque diferente al look de invitada perfecta, Anna Padilla ha apostado por unos maxi pendientes dorados en forma de flor, así como unas sandalias de tiras negras. Su madre también ha estado a la altura de la celebración, y es que no ha pasado desapercibida. Paz Padilla ha optado por un vestido verde Andalucía y motivos florales en color plateado. También con un vestido de estampado floral como look de invitada, Carmen Lomana disfrutaba de una boda muy especial junto con otras influencers y compañeras de profesión. Todas ellas han acertado con su look de invitada para las bodas esta primavera, así que, si tienes una pronto y todavía no tienes tu vestido, estas son algunas de las opciones perfectas para ser el centro de todas las miradas.

Un acierto absoluto el de Anna Padilla para una boda de tarde-noche en pleno mayo. Sin duda, una de las mejores vestidas de lo que llevamos de temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones).