Amelia Bono tiene el uniforme perfecto para los días de más calor: camiseta de encaje de Zara y bermudas de 'animal print'

El curso escolar ha terminado esta semana pero todavía no la temporada de deportes, y más en concreto la de fútbol, y como todo una madre orgullosa, que no se pierde un partido de sus peques, Amelia Bono a pesar del calor abrasador de Madrid este fin de semana, ha estado apoyando desde las gradas con el look más ideal para una jornada de calor al aire libre. Las madres en esta sala lo saben, no hay nada más gratificante que ver a tus hijos disfrutar con lo que hacen y si puedes derrochar estilo mientras te diviertes con ellos, el resultado es doblemente gratificante. Pues de eso, exactamente es lo de lo que te venimos a hablar, del lookazo que se ha marcado la madrileña en una jornada intensiva de fútbol infantil.

Cuando el calor aprieta no hay nada más cómodo que un estilismo que sea tan ligero como fresquito y que te permita disfrutar del día sin derretirte intentando ser la mejor vestida. Y de eso Amelia Bono sabe un rato. ¿Qué cómo lo ha conseguido? Muy fácil, con una prenda básica con detalles especiales y otra más vibrante buscando crear un contraste digno de auténtica fashionista. No importa si tienes 30, o +40 como Amelia Bono, esta clave de estilo funciona igual de bien a todas las edades, con matices diferentes por supuesto.

El look de Amelia Bono para una tarde de fútbol y mucho calor

Seguro que no te extrañará leer que el estilismo de la influencer este fin de semana lleva algo de 'animal print', este estampado no es solo máxima tendencia (o deberíamos decir imprescindible de armario) sino que es uno de los estampados favoritos de Amelia, lo tiene en bañadores, accesorios, pantalones y un largo etcétera, y es que no hay como una prenda salvaje para elevar cualquier look en cuestión de segundos. Aunque en realidad lo que nos ha generado una nueva necesidad del último look de Amelia no ha sido otra cosa que una camiseta negra de tirantes. Sí, como lees, pero no una cualquiera, por supuesto.

Camiseta rib tirantes encaje, de Zara (9,99 euros)

Camiseta rib tirantes encaje. Zara

Se trata de una camiseta en color negro, confeccionada en algodón 100% y con tirantes finos. Hasta aquí todo muy básico, ¿verdad?, el porqué de nuestro flechazo, una palabra: encaje. Los detalles lenceros a tono a lo largo del escote son los que hacen que una prenda simple como puede ser esta la elevan a la categoría de imprescindible en cualquier armario de verano. Tanto para el día como para la noche.

Amelia Bono con look fresquito. @ameliabono

Para rematar el lookazo de sábado, Amelia ha elegido un cinturón de piel negro con hebilla y detalles plateados, sandalias planas con tachuelas en color marrón, y las gafas de sol de Celine más virales de la temporada. Ahí lo tienes, pura inspiración veraniega en clave madre orgullosa.