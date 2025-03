Las New Balance grises de Vicky Martín Berrocal son elegantes con pantalón de traje y abrigo oversize

Vicky Martín Berrocal acaba de cumplir 52 años, y después de celebrarlo en Andorra con su madre, ya está de vuelta a Madrid con un look con zapatillas. Y a nosotras no nos puede gustar más. ¿La razón? Que cada día nos deja looks casuals o más arreglados para poder copiárselos como este cómodos con New Balance para ir al trabajo de forma elegante. Porque ella no necesita mucho más que unos pantalones anchos de traje, y un abrigo oversize marrón, para marcarse el look más tendencia.

Vicky Martín Berrocal es toda una inspiración para cualquier mujer de cualquier edad. Elegante, versátil y atemporal. Así definimos su estilo que ha conquistado al sector de la moda a través de los años con una estética característica y firme a su esencia. Aunque estemos hablando de una forma de vestir sofisticada, no tiene nada de miedo en atreverse a las tendencias que están llenado las pasarelas de la Semana de la Moda o los estilismos de las celebridades e influencers con mayor influencia en la moda, y ahora con este look con sus zapatillas grises favoritas.

El look elegante con zapatillas de Vicky Martín Berrocal

Lo que si tenemos claro es que Vicky no se va a quitar sus zapatillas New Balance favoritas durante toda la primavera como ya hizo en invierno, porque han sido un flechazo de amor profundo y lo sigue demostrando por las calles de Madrid.

Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda. Además, las dos están igual de agotadas y casi imposible encontrarlas. Y Vicky Martín Berrocal las lleva con pantalón de traje y maxi abrigo.

Para esta ocasión, escogió las New Balance 574, uno de los modelos más clásicos e icónicos de la marca deportiva, y uno de los que ya le hemos visto en otras ocasiones.