Zendaya revoluciona (y lidera) Los Ángeles con este vestido de flecos de Roberto Cavalli y su melena rizada más icónica

Esta noche se han celebrado los Green Carpet Fashion Awards en Los Ángeles, un evento celebrado con el objetivo de impulsar la sostenibilidad en la industria de la moda y en el que se premian aquellos que trabajan por un futuro sostenible. Como cada año, hemos analizado todos los looks de las celebrities internacionales, como Donatella Versace, con vestidos de gala de efecto tipazo y protagonizados por llamativos brillos. Una de las actrices que no hemos podido pasar por desapercibida ha sido Zendaya con un vestido largo de flecos de la colección primavera-verano 2011 de la firma Roberto Cavalli y joyas de Bulgari. Indiscutiblemente, el posado de la celebridad ha sido uno de los momentos más icónicos de la noche, demostrando que sigue teniendo el estilo más adaptable a todos los eventos (y sus respectivas temáticas), gracias al trabajo junto a su estilista Law Roach. Se trata de un vestido largo con escote pronunciado (tanto en la parte delantera como en la espalda) con estampado muy discreto de efecto cocodrilo y pequeñas transparencias. Asimismo, ha lucido su melena tan característica, presumiendo de su rizo natural y un look de maquillaje natural y favorecedor a su rostro.

Zendaya es una de las actrices con mejor estilo y es inevitable no comentar su look en cada premier o gala de relevancia. Y es que ha terminado de demostrar que es la reina de las alfombras rojas a través de las sorprendentes vestimentas que ha lucido en sus últimas apariciones públicas. Sobre todo, estamos hablando de sus posados en el estreno y la promoción mundial de Dune: Parte 2 (Denis Villeneuve), que ha dado mucho de qué hablar. Pues hemos a visto Zendaya, desde vestida de robot futurista con un modelo de archivo de Mugler en Londres hasta con un dos piezas de lo más creativo de la colección otoño-invierno 2023 de Bottega Veneta en México.

Green Carpet Fashion Awards in West Hollywood CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

Zendaya se ha convertido (de nuevo) en la mejor vestida de la Green Carpet Fashion Awards con un vestido de flecos de Roberto Cavalli.