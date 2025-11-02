Pepsi y Gods Brand fusionan motor y moda urbana en una cápsula de inspiración racing

Pepsi y Gods Brand comparten algo más que actitud. La marca de refrescos y la firma barcelonesa de moda urbana se alían en una cápsula que une el espíritu del motor con la estética del streetwear. Una colaboración que refleja el punto de encuentro entre dos mundos —la velocidad y la cultura urbana— y celebra la autenticidad como forma de estilo.

El espíritu del racing convertido en moda

La colección juega con una estética retro y deportiva que mezcla logomanía vintage, cortes oversize y guiños al universo motorsport. Todo respira velocidad, desde las sudaderas y camisetas hasta los pantalones vaqueros con estampado de cerezas, inspirados en el nuevo sabor Pepsi Zero Cherry. Los colores también mantienen esa coherencia visual: azul eléctrico, negro, blanco y un toque de rojo, la combinación perfecta entre energía y estilo.

Detalles racing y siluetas amplias marcan el tono de la colección Pepsi x Gods Brand. @fakegodsbrand

La actitud urbana de Gods y la herencia gráfica de Pepsi confluyen en una estética que lleva la velocidad al terreno del streetwear. Una forma de traer el espíritu de los circuitos al asfalto cotidiano.

De Barcelona al mundo

Nacida en 2021, Gods Brand (antes Fake Gods) se ha hecho un hueco en la escena nacional por su mezcla de cultura urbana y deportiva. Su lenguaje visual bebe de la calle y de la cultura deportiva, con una identidad muy propia. Esta colaboración con Pepsi llega justo en un momento de expansión internacional y actúa como carta de presentación ante un público global.

Como explica Mario Núñez, cofundador y CEO de la marca, “siempre hemos querido conectar la moda con otras formas de cultura, y hacerlo junto a una marca con historia y actitud como Pepsi nos ha permitido contar quiénes somos y hacia dónde vamos”. Una visión que comparte también Pepsi, que busca conectar con una generación que valora la autenticidad y la libertad de estilo.

Un drop que celebra la individualidad

Detalles de las prendas de la cápsula Pepsi x Gods Brand, con guiños al nuevo sabor Cherry y a la estética del motor. @fakegodsbrand

La cápsula está compuesta por doce piezas unisex que incluyen camisetas, sudaderas, jerséis, pantalones y gorras. Entre los imprescindibles destacan la Varsity Racing Jacket, la Pitstop Cropped Hoodie, el Cherry Pepsi Jersey y los vaqueros baggy con estampado de cerezas, un detalle que se ha convertido en firma de esta colaboración.

Para la ocasión se diseñaron un casco y un mono exclusivos para tres de los rostros vinculados a la marca: Eric Ruiz, creador de contenido y cofundador de Gods Brand; su hermano Javier Ruiz, conocido en redes como XBuyer; y Alen Vicente, miembro de la familia Buyer. Los tres lucieron estas prendas durante el Kart Royale, el evento que reunió a algunas de las figuras digitales más seguidas del país.

Casco, prendas y lata de Pepsi Zero Cherry, elementos que resumen la inspiración deportiva y cromática de la cápsula Pepsi x Gods Brand. @fakegodsbrand y @pepsi_es

Más allá de la estética, el mensaje es claro: una invitación aromper con lo establecido y a vestir desde la identidad personal, algo que ambas marcas comparten desde sus orígenes.

Moda con actitud

Con esta unión, Pepsi refuerza su vínculo con la cultura juvenil. Mientras la marca de bebidas reinterpreta su legado con nuevos sabores, Gods sigue ampliando su mapa desde Barcelona. El resultado es una colección que combina nostalgia, diseño y energía, pensada para quienes entienden la moda como una forma de expresión. Disponible ya en la web oficial de Gods Brand, promete convertirse en uno de los drops más comentados de la temporada.