Bershka tiene el chándal más práctico para bajitas: con largo a elegir y corte favorecedor

Encontrar un chándal que sirva para todo no es tan fácil. Que sea cómodo y favorecedor, y que mantenga ese equilibrio entre lo relajado y lo cuidado. Sin embargo, este modelo de Bershka lo consigue. Es el típico que puedes llevar para salir, viajar o pasar un día tranquilo sin parecer que vas de deporte.

El pantalón de chándal con el corte más actual

Pantalón de felpa barrel de Bershka (25,99€), con bajo regulable y dos largos a elegir —regular o petite—, disponible en gris, negro y azul marino. Bershka

Es de felpa suave y silueta barrel, y además tiene un detalle que marca la diferencia porque se puede elegir el largo. Está disponible en versión petite y regular, algo tan simple que evita tener que doblar el bajo o llevarlo a arreglar, sobre todo si, como yo, mides menos de 1,60. Es una mejora práctica que se nota al ponértelo, cae donde debe, sin romper la línea ni hacer pliegues extraños.

El patrón barrel —ligeramente abombado— se ha convertido en una de las formas más actuales. Surgió en los vaqueros y ha pasado a todo tipo de pantalones. En este modelo, el bajo tiene un cierre regulable que puede llevarse cerrado, al estilo de los chándales tradicionales con puño, o dejarse suelto para que caiga recto, dos opciones que cambian el efecto del pantalón y amplían su uso. Está disponible en tres colores neutros —gris, negro y azul marino— y combina fácilmente con cualquier prenda superior, encajando en distintos estilos.

La sudadera que multiplica las opciones

Sudadera con cremallera de Bershka (22,99€), disponible en gris, negro y azul marino. Bershka

El pantalón de chándal se puede completar con una sudadera amplia con capucha y cremallera doble, que puede abrirse desde arriba o desde abajo para adaptar el look según el momento.

También puede llevarse por separado. Combinada con vaqueros tienes un look básico de entretiempo y con pantalones de pinzas rompes la rigidez del conjunto sin perder estilo.

Cómo combinarlo

Inspiración para combinar el chándal gris de Bershka en el día a día. @broganwest, @alexandrapereira y @chia.astana

Este chándal es un básico y se adapta bien a distintos planes. Con abrigo largo y zapatillas nos gusta cómo adquiere un aire urbano y relajado. Combinado con una americana puede funcionar incluso como un conjunto casual de oficina. Y en días de descanso, nos parece especialmente acertado con una camisa de cuadros oversize o un polo de rayas —dos prendas muy presentes esta temporada—. También admite mezclas fuera del conjunto: el pantalón con otras sudaderas o la sudadera con otro tipo de pantalón, porque las dos piezas funcionan igual de bien por separado.

Y además, el corte barrel tiene la forma justa para combinar con prendas amplias, como una gabardina o una bomber, y seguir manteniendo una silueta equilibrada.

Bershka ha dado en el clavo con una idea simple: un chándal que se ajusta a distintas alturas y que, además, favorece. No necesita más para convertirse en ese tipo de prendas que repites sin darte cuenta y terminan siendo imprescindibles.