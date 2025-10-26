Fenty Beauty lo consigue: su base Pro Filt’r es reconocida como una de las mejores invenciones del año por Time

Cuando Rihanna lanzó Fenty Beauty en 2017, no solo presentó una línea de maquillaje, cambió para siempre la forma en que la industria entendía la diversidad. Su base Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, con una gama inicial de 40 tonos —hoy ampliada a 50—, se convirtió en símbolo de inclusión y en el producto más representativo de la marca. Ocho años después, Time la ha incluido en su Hall of Fame de las Mejores Invenciones de 2025, reconociendo su papel en “establecer un nuevo estándar para el maquillaje”.

Más que un cosmético, la Pro Filt’r fue una declaración. Hasta su llegada, encontrar una base que se adaptara a todos los tonos de piel —especialmente los más oscuros— seguía siendo un reto. Fenty no solo lo solucionó, sino que lo convirtió en una exigencia para toda la industria. Desde entonces, numerosas firmas han ampliado sus catálogos de tonos, inspiradas por el llamado efecto Fenty.

Además del enfoque inclusivo, la fórmula también rompió esquemas. Su tecnología Climate Adaptive responde a las condiciones ambientales para resistir el calor y la humedad, manteniendo la piel fresca durante horas. Ofrece una cobertura modulable de media a alta, con acabado mate suave y textura ligera que no se siente pesada ni reseca. En palabras de la marca, es “matte but never flat” —matificante pero sin restar vida al rostro—.

.La base Pro Filt’r de Fenty Beauty, reconocida por la revista Time por su impacto en la industria y su amplia gama de tonos. @fentybeauty

La base ha sido premiada en numerosas ocasiones, entre ellas el Allure Reader’s Choice Award 2019, y sigue siendo uno de los productos más vendidos del catálogo. Según Fenty Beauty, la reformulación y ampliación de la gama de tonos se realizó tras una extensa fase de pruebas con consumidores de diferentes tipos de piel y subtonos. El objetivo: lograr un equilibrio perfecto entre cobertura, textura y tono. “Queríamos una base que dejara que la piel siguiera pareciendo piel”, explican desde la marca.

Para aplicarla, Fenty recomienda preparar la piel con el Fenty Skin Hydra Vizor SPF 30 y el Pro Filt’r Instant Retouch Primer, y agitar bien antes de usar para activar la fórmula. Dependiendo del acabado que se busque, puede aplicarse con brocha o con una esponja húmeda, adaptándose tanto a un maquillaje completo como a un resultado más natural.

En la lista de Time de este año, Fenty comparte espacio con inventos como YouTube, la Nintendo Switch o ChatGPT-4, lo que refuerza la magnitud del reconocimiento. También figuran innovaciones de belleza como el AirLight Pro de L’Oréal Professionnel, un secador profesional de nueva generación, o el Microcurrent Body Sculptor de HigherDose.

Ocho años después de su debut, Fenty Beauty sigue demostrando que la verdadera innovación no siempre viene de la tecnología más avanzada, sino de saber escuchar y representar a todos. Y su Pro Filt’r, la base que lo empezó todo, acaba de hacer historia.