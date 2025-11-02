Los vaqueros rectos más modernos con los que Amelia Bono ha triunfado antes de la maratón de Nueva York

Amelia Bono ha cumplido un sueño: concursar en la maratón de Nueva York. De la misma manera que el marido de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, ha viajado hasta la gran manzana con el fin de superar este reto deportivo. Lo cierto es que nos ha hecho partícipe de todo el trascurso, hasta cuando ha recogido el dorsal, momento en el que no hemos dudado en hacer captura de pantalla para analizar y comentar su estilismo.

Todo ha tenido que ver con el estilo urbano y de street wear con el que ya ha conquistado la ciudad estadounidense. Más allá de meter en la maleta los imprescindibles deportivos, también se ha llevado todo el repertorio de prendas de vestir básicas, atemporales y versátiles para sobrevivir a las bajas temperaturas que ya están haciendo. Hablamos de chalecos acolchados, jerséis de punto o vaqueros que mejor sientan a los 40 años. De nuevo, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos recopilado todos los detalles de un look que te servirá a modo de inspiración para esta temporada de otoño.

Los vaqueros rectos que mejor sientan

Ay que no me lo creo. Así le ha dado la bienvenida Nueva York a Amelia Bono, mostrándonos el número del dorsal. Junto con ello, ninguna editora de moda ha perdido de vista su vestimenta de 'efecto buena cara' al instante, además de ser totalmente cómoda y versátil. Hablamos de un jersey de punto de cuello redondo y corte recto en azul eléctrico, como decíamos, una de las tonalidades que mejor sientan al rostro.

Amelia Bono en la maratón de Nueva York. Instagram @ameliabono

Ahora bien, lo ha combinado con un must have que sí o sí debe estar en tu fondo de armario de otoño-invierno 2025/26. Efectivamente, nos estamos refiriendo a los vaqueros rectos que la celebridad ha escogido en un tono negro desgastado. De nuevo, ha creado un estilismo con el que muestra autenticidad, adaptabilidad y conocimiento de tendencias. Ajeno a los pitillos, son un modelo de jeans que da igual en qué momento estemos, porque siempre son los más socorridos y sienta bien tengamos 20 o 40 años.

Su sueño hecho realidad en Nueva York

Como bien puede transmitir a través de las publicaciones de Instagram, Amelia Bono está viviendo uno de sus mayores sueños. Se trata de un deporte que practica día tras día como modo de desconexión hasta adaptarlo como parte de la rutina. Durante sus primeras horas en la ciudad nos ha estado mostrando cómo es su día a día, combatiendo contra el jet lag, así como disfrutando al máximo de las vistas, pero sin olvidarse de entrenar.

Amelia Bono nos ha vuelto a dar otra lección de estilo, recordándonos que los vaqueros anchos siempre son la solución ante cualquier estilismo, puesto que se adaptan a cada uno de los estilos y contextos.