Vicky Martín Berrocal tiene el 'look' perfecto para la vuelta al trabajo

De vuelta. Como todas. Vicky Martín Berrocal está de vuelta en Madrid, después de acompañar a su hija Alba Díaz durante unos días en París y ha vuelto con más looks y más inspiración para enamorarnos. Y es que de tal palo tal astilla, y si su hija Alba no nos para de inspirar con sus lookazos de Zara, su madre no podía ser menos.