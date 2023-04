Willy Bárcenas: "Antes de salir a cantar al WiZink en 2017, vomité de los nervios, pero esta vez nada puede salir mal"

Tenían un sueño para este 2023 y lo han conseguido. Taburete acaba de colgar el 'sold out' para el concierto de este viernes en el WiZink Center como inicio de su gira con 'Matadero 5'. Ya se han quitado todas las etiquetas, no son un grupo de pijos ni de Cayetanos de Madrid. Se lo han currado, han luchado por su sueño y ahora son uno de los grupos más consolidados de España. Con la misma naturalidad de siempre y su buen rollo, y su joda tan característica nos reciben Willy Bárcenas y Antón Carreño a unos días de este concierto en Madrid. Vuelven al Wizink, pero no son los mismos de 2017, mucho más tranquilos, rodados y con las cosas más claras. Las sirenas que sonaban en aquel momento, ya no son un canto de un sueño, si no una realidad.

¿Qué tal chicos? Cuando hablamos hace unos meses con la publicación del nuevo disco, 'Matadero 5', nos decíais que el sueño de este 2023 era volver a hacer 'sold out' para este concierto del WiZink. Y ya ha llegado.

Willy Bárcenas: ¡Estamos súper contentos! Yo me enteré el domingo a las horas de publicarse, porque había dejado el móvil y no estaba pendiente, y al volver a coger me enteré. Parecía que las últimas entradas se hacían de rogar, pero una locura, un sueño poder volverlo a hacer cinco años después. Ver que la gente se sigue acordando de nosotros, con mil ganas de que llegue el viernes.

Antón Carreño: Yo me enteré al momento, no como él (risas). Vas viendo que las entradas se van acabando, el viernes creo que ya solo quedaban 200... Sabes que si hay suerte, se va a llenar. Muy contento, como dice Guillermo, no tan nerviosos como la primera vez, pero sí con muchas ganas que llegue el momento de verte en el escenario, ver al público y cantar con ellos. Va a ser muy bonito.

Y cómo se viven los días previos a un concierto como el del WiZink, tan esperado, y con 15.000 personas delante.

Antón Carreño: Tenemos ensayos generales tanto el martes como el miércoles, para ya terminar de cerrar todo. Música, luces, vídeos... Y el viernes ya estar tranquilos.

Willy Bárcenas: Es que de momento, estamos muy tranquilos. To estoy sorprendido con lo tranquilo que estoy, no sé si es porque como este año tengo otra organización importante y tengo la cabeza un poco dispersa...

Sí, porque tu has dicho este 2023, todo. Volver a hacer 'sold out' en el WiZink, boda, no sé si también vas a plantar un árbol...

Willy Bárcenas: (Risas) Plantar un árbol, muy importante, es verdad. No sé, pero no estoy muy nervioso. En 2017 estaba muy nervioso antes de salir, taquicardico por los pasillos del WiZink, incluso vomitar antes de cantar de los nervios. Ahora es otra, hemos hecho muchos conciertos desde aquel, hasta ahora, y eso se nota. Ahora tenemos más rodaje, tocamos mucho mejor y estamos más seguros de nosotros mismos. Tenemos una cosa que hemos tenido siempre, que es el apoyo de la gente, y sí cometemos un error ellos lo van a tapar cantando. Así que nada puede salir mal.

También entiendo que ese "nada puede salir mal", viene por la tranquilidad de ser un grupo consolidado y que ya no os pueden ver como un fenómeno fan pasajero o un golpe de suerte.

Antón Carreño: Sí, aunque nosotros tampoco le dábamos más vuelta a eso en ese momento, pero pensábamos, llevo un año y medio de grupo y ahora tengo que salir delante de 15.000 personas. Solo pensábamos en los fallos que podíamos cometer, porque en los ensayos había fallos. Sales con la tensión del examen me lo sé bien, pero la puedo liar. Y ahora salimos diciendo, el examen me lo sé de maravilla.

Willy Bárcenas: Además, ese mismo año volvimos a tener dos WiZink más con Hombres G que fueron como unos padrinos y nos dieron grandes consejos.

¡Qué mejores maestros! ¿Y qué consejo recordáis más de los que os dieron Hombres G?

Willy Bárcenas: Willy después del concierto sí, antes no... A beber, me refiero (risas)

(Risas) Ese es el mejor consejo, ¿y lo cumplís?

Willy Bárcenas: Lo intentamos (risas)

Willy, recuerdo que otra entrevista me contaste que antes del WiZink de 2017, hiciste un discurso motivador del estilo de la película '8 millas'. ¿Tienes uno ya preparado para el viernes?

Willy Bárcenas: No, nunca lo preparo, la verdad. Depende del destino, hay destinos que motivan más... Intentaré ponerme melancólico, y tocar la fibra sensible de todos.

¿Y lo consigue, Antón?

Antón Carreño: Sí, bueno también depende de como estemos nosotros... Si estamos todos de broma en el camerino, le hacemos poco caso, pero este viernes creo que será emotivo como dice.

Lo de que Taburete es un grupo de pijos y Cayetanos, creo que ya ha quedado atrás, después de llenar dos veces el WiZink...

Antón Carreño: Hay muchos, pero no tantos, no? (risas). Yo creo que esa idea ya pasó, hemos hecho muchos festivales, y a nuestros conciertos viene cada vez más gente adulta. Hoy he visto un Tweet, de una hija que decía que su madre le obligaba a venir vernos.

Y de todas las colaboraciones de 'Matadero 5', ¿habrá sorpresas en el WiZink este viernes?

Willy Bárcenas:Vienen cosas, vienen gente, del disco, de fuera del disco y de fuera de todo...

¿De fuera de todo?

Willy Bárcenas: ¡Del espacio! (risas) Con una de las colaboraciones nunca nos habéis escuchado. Y además, primera colaboración femenina de Taburete.