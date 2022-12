Willy Bárcenas: “Para los que no han intentado conocernos seguimos siendo unos pijos fachas”

Taburete está de estreno con su quinto álbum de estudio, ‘Matadero 5′. Hace tan solo unos semanas, el dúo formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño, presentaba en Madrid este nuevo trabajo rodeado de amigos. Con los pies en el suelo, sin que la fama se les suba a la cabeza y sabiendo lo que quieren hacer, música para divertir a la gente, para disfrutar con amigos y familia. Todo para que esa joda que los hizo saltar al estrellado continúe con el sueño en mente de volver a llenar el WiZink Center el 21 de abril de 2023. No saben si se han quitado la etiqueta de pijos, lo que tienen claro es que no lo son y la gente que se ha molestado en conocerlos, lo sabe.

‘Matadero 5′, está formado por diez canciones, que como ya anunciaban los chicos, te trasladan directamente a una gran fiesta, dejando atrás ese ritmo más melódico del cuatro disco, ‘La broma infinita’. Cuatro de los temas son colaboraciones junto a grandes artistas del panorama nacional; José Mercé; el Dúo Dinámico; Miguel Campello y, una triple alianza junto a Omar Montes y La Húngara, siendo está su colaboración más sorprendente y llamativa. Y en Lifestyle de La Razón hemos charlado con Willy Bárcenas para hacer balance de estas primeras semanas con el nuevo disco en la calle. ¡No te pierdas la entrevista!

¿Qué tal Willy? ¿Cómo está siendo el recibimiento de ‘Matadero 5′?

¡Genial! Estamos muy contentos, la gente está recibiendo muy bien este quinto álbum. Aunque eso sí, estamos aburridos de no tocar después de la gira que hemos hecho este verano. Se agradece acabar la gira, pero ahora ya nos apetece volver a tocar.

Bueno, en la presentación del disco hace unas semanas en Príncipe Pío os pudisteis quitar el gusanillo de directo con el mini concierto que distéis rodeados de amigos.

¡Justo! Fue muy bonito, tocar temas nuevos siempre es muy divertido después de estar tocando siempre los mismos. La presentación salió fenomenal y ahora alguna cosilla privada que tenemos y esperando ya que llegue marzo para empezar la gira con ‘Matadero 5′.

¿Cómo se lleva sacar ya el quinto trabajo? No sé si es más presión o tranquilidad por un proyecto ya consolidado.

Con el tercero ya vimos el cambio. El primero nos costó mucho grabarlo porque estábamos muy verdes, la verdad. Luego el segundo lo sacamos muy rápido y al tercero es al que le dedicamos más tiempo y con este también hemos estado casi un año grabándolo. Lo único malo de estar tanto tiempo, es que al final le acabas cogiendo manía a alguna de las canciones antes de que salgan (risas). Pero estamos muy contentos, la verdad.

Y cómo es el momento, después de un año grabando, de decidir que se ha acabado el disco. Porque entiendo que después de tanto tiempo es como romper una relación, es vuestra rutina ya.

Sí, pero bueno, eso lo hemos hecho muchas veces. Hacemos la comida de celebración, brindamos, y a las dos semanas se decide cambiar alguna cosa. Habremos tenido como tres o cuatros cenas de celebración de final de disco (risas).

Ahora entiendo que ‘Matadero 5′ sea como una gran celebración, con tantas que habéis hecho para cerrar el disco...

Pues sí, porque había muchas ganas de fiesta. Quieras o no, el cuarto disco (aunque me encante) es mucho menos animado, más melódico. De escucharlo tranquilo en tu casa, este recupera nuestro espíritu de la joda, de la fiesta y de la diversión. Y la verdad es que así lo ha recibido la gente, diría que es el disco por el que más me han felicitado. La gente lo ha recibido muy bien. Canciones más animadas, hay de todo, pero queríamos temas que la gente lo diera todo en los conciertos.

El disco por el que más te han felicitado, pero hay alguna canción en concreto que le esté gustado más a la gente.

Pues la verdad es que está siendo el disco más variado en cuanto a gustos de la gente. Normalmente en los otros discos había dos o tres que más se repetían, pero en este cada persona me dice una diferente. Es una gran noticia.

Eso es que habéis hecho un gran trabajo...

Además, hay para todos los gustos. La gente más adulta nos dice la ranchera con José Mercé o ‘Penúltimo Beso’. Al público más joven en cambio, ‘Cuando se apaga la luz’ o ‘Roto y elegante’. Va variando bastante, la verdad.

Pues yo te tengo que decir que no estoy en ninguna de esos dos grupos, porque de momento mi favorita es ‘Botines’.

¿'Botines’? (risas). Pues mira, ‘Botines’ me obligaron a meterla en el disco porque yo no quería. No me gustaba demasiado, no me convencía pero como al resto sí que les gustaba mucho pues la metimos. A veces necesito que alguien me diga que es bueno y que le gusta, para que a mi también me guste, y ahora ya me gusta (risas).

Cuatro de los temas son colaboraciones junto a grandes artistas del panorama nacional; José Mercé; el Dúo Dinámico; Miguel Campello y, una triple alianza junto a Omar Montes y La Húngara, ¿quién os ha sorprendido más?

Con Omar Montes, sin lugar a dudas. Nunca nos hubiéramos imaginado esta colaboración. Es la canción más polémica del disco, o gusto mucho o no gusta nada. Omar es un genio de la promoción, siempre tiene grandes ideas. Nos hemos llevado a Omar a nuestro estilo, creo que es una canción que va a ganar mucho en directo.

¿Os queda alguna colaboración soñada por hacer?

Siempre decimos cuatro nombres que son muy difíciles; Sabina, Leyva, Bunbury y Calamaro. Aunque yo tengo ganas de sacar una colaboración femenina, y con Mon Laferte me encantaría. Con Leyva ya lo hemos comentado, le propusimos una canción para este disco, pero como acababa de sacar un disco de colaboraciones, nos dijo que para más adelante.

La última vez que hablasteis con La Razón, dijiste que os habías quitado la etiqueta de pijos llenando las salas de conciertos.

No sé si la hemos borrado, pero es que yo no creo que seamos pijos. Nosotros somos gente educada y respetuosa con todo el mundo, de arriba, de abajo, del centro y para adentro. Somos humildes y no se nos ha subido la fama a la cabeza. Para mí, un pijo es una persona déspota, alguien clasista, que mira por encima del hombro a los demás. Tampoco de manera de vestir creo que seamos pijos. La etiqueta, para los que nos conocen saben que no lo somos. Para los que no han intentado conocernos seguimos siendo unos pijos fachas.

Bueno eso de poner etiquetas en España, es deporte nacional, está el fútbol y luego lo de poner etiquetas sin conocer. Así que al final les pasa a todos (risas).

Y que hay cosas peores, tampoco molesta tanto.

Y en esos sueños para el 2023, volver a llenar el WiZink Center el 21 de abril.

Sí, porque la primera vez en 2017, fue un petardazo hacer un WiZink Center. Nos apetecía volver, tenemos unos recuerdos increíbles y es un poco ver si cinco discos y siete años después, seguimos en la posición de volver a llenarlo. Y ese es el sueño, ya llevamos más de la mitad vendidas. Tenemos que seguir trabajando y para mí el sueño se cumplirá cuando hagamos ‘sold out’.

Recuerdas qué se te pasó por la cabeza en 2017 antes de subir al escenario.

Pues me di un discurso motivacional (risas). Al estilo de la película de ‘Ocho Millas’, de has nacido para esto. Estaba muy nervioso la verdad, y en esos conciertos que no tienes tanta experiencia, cantas mal, haces errores.