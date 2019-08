Bendodo: «Ni Díaz quiere repetir como candidata ni la van a dejar»

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, señaló que ni la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, «quiere repetir como candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas autonómicas ni la van a dejar porque en Madrid no la quieren».

En una entrevista con Europa Press, Bendodo defendió que «ni ella misma sabe lo que quiere porque sigue noqueada por la pérdida del Gobierno; da palos de ciego y cada día intenta dar un mensaje de estabilidad, cuando ella y el PSOE son inestabilidad pura ahora mismo». Sobre la destitución de Mario Jiménez como portavoz parlamentario, consideró que «en política hay que ser leal con las personas y con los proyectos y por intentar alargar tu vida política unos meses no hay que arrasar con todo, incluso con los propios». A su juicio, «dice muy poco de ella que matara a su padre en política y ahora al hermano». Bendodo indicó que no se «fiaría» de una persona «que para acercarse al jefe traiciona a los suyos». Bendodo destacó que las personas que lideran el PSOE-A en estos momentos «pasarán a la historia por ser los que han perdido el Gobierno socialista», algo que, a su juicio, «es un lastre muy grande y una mochila muy pesada que Díaz llevará siempre». Bendodo, que consideró que el PSOE-A «necesita estar años en la oposición para regenerarse y para volver a ilusionar a su electorado», lamentó que la «oposición de hoy es la de rechazarle la mano al consejero de Hacienda tras la aprobación del Presupuesto con un coro de atrás increpando al consejero; esa es la imagen del PSOE en Andalucía, lo que no ayuda ni al PSOE-A ni a construir una oposición seria». Bendodo subrayó también que las últimas encuestas marcan que el PP crece a un ritmo muy superior a un PSOE «anclado en el pasado».

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Loles López, en una entrevista en Efe, denunció el «caos económico» encontrado en la Junta y lamentó que «en todas las consejerías había un socavón» porque en la etapa socialista «los cajones tenían un doble fondo». La número dos del PP-A no descarta que se conozcan nuevas cifras millonarias por la mala gestión. López consideró que esa falta de gestión es una muestra «evidente» de que Susana Díaz se centró «en ella» y en sus opciones para liderar el PSOE.