El buffet del desayuno suele ser una primera toma de contacto con la ciudad que acoge al turista, siempre que el visitante ose a transitar más allá del menú continental de rigor. No maneja uno ya humores para interactuar con los lugareños a menos que sea estrictamente necesario, así que resulta perentorio aguzar las dotas de observación. Come mucho el australiano por la mañana, consciente de que el almuerzo es un mero tentempié de transición hacia la comida más importante del día, la cena, que se toma temprano incluso cuando el verano austral –por eso las guías lo desaconsejan– dispara el termómetro hasta los 45 grados Celsius. No entraremos, sin embargo, en las sutilezas del menú de un hotel cualquiera de Melbourne (mediocre el fiambre pero riquísimos los lácteos), sino en señalar un detalle que... Quienes tenemos, hasta la ingesta del café salvífico y socializador, a la hosquedad como única compañera matutina solemos refugiarnos en la lectura de un periódico para evitar conversaciones desagradables e incluso el contacto visual. Sirve igual la impostura con un diario, tomado al vuelo de la recepción, pese a la seguridad de que no contendrá ningún artículo interesante. ¿Qué puede llamar la atención en The Age, publicación local del estado de Victoria? Nada, excepto su fecha de fundación, 1854, menos de veinte años después de que el primer europeo pusiera un pie en la orilla del río Yarra y casi dos decenios antes de que el decano de la prensa andaluza, Diario de Cádiz, publicase su primer número en una ciudad que existía desde hacía tres mil años. Tal vez sea casualidad o tal vez sea un dato, acaso poco o quizá muy significativo, de por qué este lejano país encabeza regularmente los rankings mundiales de calidad democrática y es destino preferente para migrantes cualificados.