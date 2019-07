El PSOE-A cierra en falso su crisis con la designación del Fiscal como portavoz

De hombre fuerte de Susana Díaz a ser cesado en pleno verano. Con el curso político a punto de cerrarse, el secreto del PSOE andaluz saltó por los aires el pasado sábado, cuando se filtró que el hasta ahora portavoz del Parlamento pasaría a un segundísimo plano, con sus nuevas responsabilidades como diputado aún por dilucidar. Nadie en las filas socialistas confirmaba oficialmente un cese que se hizo efectivo ayer por la mañana, cuando la Ejecutiva regional aprobó «por unanimidad» designar a José Fiscal como sustituto. El ex consejero de Medio Ambiente será ahora la voz del socialismo, en un intento por dar «un nuevo impulso a la dirección del Grupo», en palabras del secretario de Organización, Juan Cornejo. Un cambio que señala a Jiménez como único responsable de la deriva de su partido en estos siete meses fuera de la Junta por primera vez en la historia. «No vamos a culpar ahora a nadie. Ha habido una buena gestión de situaciones difíciles», defendió, admitiendo a continuación que su labro debe centrarse ahora en «aprender a estar en la oposición».

Jiménez vivió su caída en la distancia. Decidió continuar con su retiro en su pueblo natal y no acudir a la Ejecutiva, de la que era miembro nato por su condición de portavoz. Cornejo se referió a él como «mi amigo Mario» en la breve loa de su labor en el partido desde que en 2013 asumiera el cargo, repitiendo que no era una despedida pese a que sus palabras decían lo contrario. «Hemos compartido mucho y ha sido un gran socialista», aseguró. El «número dos» del PSOE-A evitó pronunciarse sobre los pormenores de los ofrecimientos realizados a Jiménez para su reciclaje –rechazó la opción de ser senador en sustitución del fallecido José Muñoz–. De momento, se mantendrá como diputado por Huelva. Sobre este cambio, desveló que «se sabía desde hace tiempo, él lo sabía y los ocho secretarios provinciales también», rechazando que fuera algún miembro de la dirección hubiera filtrado la noticia a los medios de comunicación. También negó que la salida de Jiménez suponga un reconocimiento explícito a la fallida política de oposición que está realizando el PSOE desde enero. El Grupo parlamentario del PSOE quedará conformado con Díaz como presidenta, Fiscal será el portavoz; Rodrigo Sánchez Haro como secretario general y Rosa Aguilar y Manuel Jiménez Barrios como portavoces adjuntos. Todos ellos son ex consejeros de la Junta.

Preguntado por las críticas internas ante este movimiento inesperado, el secretario de Organización admitió que «es lógico que haya compañeros que puedan tener pensamientos diversos, somos un partido democrático, pero a la dirección no ha llegado ninguna».

La Ejecutiva también acordó el nombramiento de Fernando López Gil, ex viceconsejero de Presidencia, como nuevo senador en representación de la comunidad. Creará, asimismo, un nuevo cargo, el de delegado de Transición Ecológica y Cambio Climático. El «sanchista» Joaquín Dobládez ocupará esa responsabilidad, tras la propuesta realizada por Susana Díaz como secretaria general, según reveló Cornejo. Tanto la salida de Jiménez como la incorporación de Dobládez se han interpretado como un doble gesto de acercamiento a Pedro Sánchez, algo que, una vez más, rechazó el secretario de organización. «Ambas cuestiones no tienen nada que ver», zanjó, remarcando que en su formación «vamos todos a una. Hay una unidad que no tienen otros partidos». Cornejo avanzó que en un futuro indeterminado se producirán más cambios en el seno del PSOE, pero deberán esperar a la celebración del próximo Congreso Regional. «Habrá renovación y lo decidirán los compañeros», concluyó.