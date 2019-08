La espera para una operación varía más de siete meses según la provincia

Las tan traídas y llevadas listas de espera sanitarias revelan que, a la hora de someterse a una intervención quirúrgica, hay diferencias significativas entre las provincias andaluzas en cuanto al tiempo que tienen que aguardar los pacientes de la sanidad pública. Diferencias que superan los siete meses más de media que tardan en operarse los cordobeses frente a los onubenses, según los últimos datos publicados por la Consejería de Salud y Familias correspondientes a junio.

La demora media para operarse en los hospitales cordobeses es de 308 días, 217 más que los 91 que esperan de media los pacientes de la provincia de Huelva y casi el doble de la media andaluza, que es de 162 días. Eso sí, aunque Córdoba es la provincia con la espera más larga en general, no sólo se cumplen los plazos de respuesta garantizados en los 700 procedimientos para los que el compromiso es operar en 90, 120 o 180 días, sino que en estos casos es la provincia con la demora media más baja –62 días– y hospitales como el Reina Sofía no tenían, a fecha del 30 de junio, ningún paciente en lista de espera fuera de plazo. Algo que no puede decir ningún de los grandes hospitales de referencia de Andalucía (hay otra docena de centros con cero pacientes fuera de plazo en lista de espera pero son hospitales comarcales más pequeños donde no se realizan muchas de las cirugías con tiempos de respuesta garantizados). Desde 2001, la Junta garantiza a los andaluces que si tardan más de 180 días en ser operados de 700 tipos de procedimientos (120 en el caso de las once intervenciones más comunes como las cataratas y 90 para algunas cirugías cardíacas) tienen derecho a que el SAS le sufrague la operación en un centro privado de su elección. La demora media para este tipo de operaciones se sitúa en 77 días.

Por contra, la lista de espera en Córdoba se concentra en quienes deben someterse a una cirugía para la que el SAS no garantiza un tiempo de respuesta concreto, procesos en los que la demora media en Córdoba es de 576 días, más del doble que la media andaluza para estos casos (284 días). En total Córdoba tiene 13.326 pacientes en lista de espera para operarse y 1.996 llevan más de un año aguardando, casi todos para ser intervenidos en el Reina Sofía. Por contra, es la provincia con menos pacientes esperando fuera de plazo para una cirugía con tiempo de respuesta garantizado, poco más de un centenar (110) de los 9.918 que hay en Andalucía.

En cuanto al resto de provincias, tras los cordobeses, los enfermos que esperan más tiempo para operarse, pero a mucha distancia, son los granadinos, 186 días, seguidos de los malagueños (172 días), los almerienses (148), los gaditanos (143), los sevillanos (137) y los jiennenses (116). En todas las provincias la demora media ha bajado en el primer semestre del año respecto a los datos de diciembre de 2018, excepto en Córdoba, donde ha aumentado en siete días, aunque el número total de pacientes en lista de espera quirúrgica sí ha descendido como en el resto de provincias excepto en Almería y Jaén.

La Consejería de Salud, que denunció que el anterior Gobierno socialista ocultó a medio millón de andaluces en sus datos de las listas de espera sanitarias (quirúrgicas, para consultas externas de especialistas y para pruebas diagnósticas), puso en marcha un plan de choque destinado sobre todo a quienes llevan más de un año esperando, mediante la apertura de quirófanos por las tardes y fines de semana. Entre diciembre de 2018 y junio de 2019 el número de pacientes en lista de espera ha bajado en 6.178 hasta situarse en 151.837 y la demora media se ha reducido en 46 días hasta 162. Del total, 89.391 usuarios aguardan para someterse a una operación con tiempo de respuesta garantizado, donde la demora media es de 77 días, y de ellos 9.918 se encuentran fuera de plazo. Otros 62.446 esperan otro tipo de intervenciones y la demora media es de 284 días si bien hay 12.457 andaluces que llevan más de un año esperando. El consejero del ramo, Jesús Aguirre, valoró los buenos resultados obtenidos si bien desde la oposición –que pidió sin éxito su comparecencia estival en el Parlamento, rechazada por la Diputación permanente con los votos de PP, Cs y Vox– le acusan de haber «priorizando de manera irresponsable» la atención a pacientes «menos graves sobre los pacientes más graves». Aguirre defiende que se ha dado prioridad a los que llevaban más tiempo esperando pero que las listas han bajado tanto para intervenciones leves como graves.

Por hospitales, el centro con más pacientes en espera fuera de plazo para procedimientos con tiempo de respuesta garantizado es el Virgen del Rocío de Sevilla, con 1.402 enfermos en esa situación además de otros 1.812 que llevan más de un año aguardando otras cirugías. Le sigue el Virgen de las Nieves de Granada, con 1.376 pacientes fuera de plazo (y otros 1.103 con más de un año de espera). Le siguen el Torrecárdenas de Almería, con 830 usuarios con los que se ha incumplido el plazo garantizado y el complejo que forman el Hospital Punta de Europa y el Hospital de la Línea con 820 (además tiene 1.243 enfermos esperando más de un año para operaciones no incluidas en el Decreto de garantías).