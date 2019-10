Los tres últimos ex presidentes andaluces serán interrogados por la Faffe en campaña

Habrá fotografías y más declaraciones resonantes, ya es oficial. Los ex presidentes socialistas del Gobierno andaluz, Susana Díaz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán tendrán que comparecer en plena campaña, el día 7 de noviembre, en la comisión creada en el Parlamento autonómico para investigar la siembra de anomalías en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un ente ya extinguido de la Junta, que ha acaparado titulares durante años. Así lo acordaron ayer todos los partidos miembros de la comisión a excepción del PSOE, es decir, PP, Ciudadanos (Cs), Adelante Andalucía y Vox. ¿Era necesario? Pues la respuesta depende del grupo político al que se pregunte.

De acuerdo al calendario que han diseñado esas formaciones, habrá 40 declarantes en una primera ronda. Dentro de ésta, deberán desfilar además por la Cámara regional los ocho últimos ex consejeros andaluces de Hacienda, Empleo y Economía, entre ellos la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien será citada el 8 de noviembre, aún en los márgenes de la campaña.

Montero aseguró a Efe en una entrevista hace unos días que «estudiará» si va o no y lo cierto es que hay un precedente al que podría agarrarse para no hacerlo. La ex ministra de Empleo Fátima Báñez se ausentó de otra comisión que se abrió para analizar las irregularidades en los cursos de formación subvencionados por el Gobierno andaluz. Se amparó en un informe del Consejo de Estado en el que se recoge que un ministro no está obligado a comparecer en los entes de investigación autonómicos.

Quien finalmente se ha caído del listado de comparecientes es el actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, ya que sólo habían reclamado su presencia los socialistas.

Uno de los capítulos más negros protagonizados por la Faffe es el uso de tarjetas de esa entidad cuyos costes se cargaban a cuentas tituladas por ella que soportaron gastos ligados a «locales donde se ejercía la prostitución», según la Guardia Civil. José Ruiz García, el dueño de uno de esos clubs de alterne, en concreto el Don Angelo, tampoco se ha escapado de la lupa de los diputados y será convocado también antes de la nueva cita de los españoles con las urnas, el 8 de noviembre.

Tras esas mencionadas primeras comparecencias, la comisión seguirá llamando a declarar al resto de señalados los días 21 y 22 de noviembre. Falta por precisar el orden en el que habrán de visitar el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, lo que sí se ha pactado es que acudan los jueves y viernes en sesiones de mañana y tarde las semanas en las que no se celebren sesiones plenarias.

Enrique Moreno (Cs), presidente de la comisión que nació a petición de ese partido y del PP como integrantes del Ejecutivo andaluz de coalición, avanzó ayer que los días 21 y 22 de noviembre se desarrollará una segunda sesión de citados por determinar.