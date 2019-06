Marín asegura que Salvador será alcalde de Granada 4 años y espera que el PP respete lo acordado

El líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, aseguró este martes que Luis Salvador "es el alcalde de Granada para cuatro años, eso es lo que se acordó y así va a seguir siendo" y confió en que el PP "respetará los pactos allí igual que hemos hecho nosotros donde nos hemos comprometido".

Marín negó de esta forma que exista un "acuerdo verbal" para que Salvador y el candidato popular Sebastián Pérez, se alternen en la Alcaldía, como aseguran los populares, en un tira y afloja entre ambas formaciones desde el acuerdo "in extremis" alcanzado el pasado 25 de junio. Ayer acordaron que Pérez asumirá la vicealcaldía pero mientras éste insiste en reclamar que la vara de mando cambie de manos a los dos años, desde Cs mantienen que el pacto es que Salvador sea el alcalde durante todo el mandato. Por su parte, Salvador sostiene lo contrario y este martes también instó a Cs a cumplir lo acordado.

Marín también minimizó este martes las últimas fugas vividas en su partido con las dimisiones de Toni Roldán y Javier Nart, al decir que no le "preocupa nada" que haya más porque "hay muchos más de los que se han incorporado que los que se han marchado".

"Yo no hablaría en ningún momento de crisis, en un proyecto político, entra quien quiere entrar y sale quien quiere salir", respondió, tras no compartir las razones dadas por ambos apuntand a un cambio en la línea política del partido con un giro del centro a la derecha hasta pactar con Vox para gobernar en comunidades y ayuntamientos.

Para Marín "Cs está donde tiene que estar, está en el centro" y no ha cambiado "en ni un solo milímetro" su posición "como algún excompañero de partido ha pretendido decir, quien han cambiado la posición son otros".

Así, recordó que en campaña electoral , Cs dijo que no haría presidenta al líder socialista Pedro Sánchez, "un señor que ha querido conformar gobierno con Bildu, con Esquerra y con los que quieren romper este país" y esa posición fue aprobada por la Ejecutiva nacional "hace apenas un mes contando con los dos votos" de Roldán y Nart. "Eso es democracia", defendió.

"Cs está haciendo la política de regeneración que se comprometió a hacer y esto no es fácil, y yo lo he vivido en mis carnes cinco años, a mí aquí se me criticaba porque hice a la señora Díaz presidenta y ahora se me critica porque he echado a la señora Díaz de presidenta, en política hay que tomar decisiones y los ciudadanos nos votan en función de lo que decimos en campaña", añadió.