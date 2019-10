Al torero Pablo Aguado le han tocado marchas de Semana Santa en las plazas del sur de Francia. "Caridad del Guadalquivir" o "Callejuela de la O", de Paco Lola, son piezas que se han interpretado mientras el diestro sevillano lidiaba en los cosos galos. En definitiva, marchas fúnebres –aunque con mucho aire flamenco– que cumplen su función en otro ámbito distinto al taurino. Echaba en falta Aguado los acordes de los pasodobles y hoy, en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla, sonará uno dedicado a su figura, que emerge con fuerza tras una exitosa temporada.

El periodista José Luis Garrido Bustamante y el compositor Abel Moreno han puesto letra y música a un pasodoble inspirado en el toreo "reposado" de Aguado, que se estrena esta tarde en la corrida benéfica en la que participa el diestro junto a los toreros Morante de la Puebla, Manzanares, Cayetano Rivera, el rejoneador Diego Ventura y el novillero de Écija Jaime González. La recaudación se destinará a las bolsas de caridad de las hermandades de la Esperanza de Triana y el Baratillo. La creación de este pasodoble se enmarca en el proyecto que inició Garrido Bustamante basado en la "defensa de la cultura taurina a través de la música". El primer eslabón de esta cadena fue el pasodoble que ambos dedicaron a Manuel Jesús "El Cid", grabado por la banda del Carmen del Salteras con la voz de Esther Ponce.

"Merced al éxito notabilísimo que ha tenido Aguado durante la temporada, me he inspirado en su toreo para componer esta letra", asegura el periodista, quien destaca el estilo "tranquilo, inspirado, pinturero y sevillanísimo" del diestro. "Yo no vi torear a Chicuelo, pero me he bebido todos los vídeos que hay de él. Se dice que fue el inventor del toreo moderno. Pues yo veo en Pablo Aguado ese toreo viejo y reposado de Manuel Jiménez Chicuelo", señala, además de notar en él evocaciones de Pepe Luis y Manolo Vázquez.

La letra pone de relieve su gran proyección como torero. "Le corre por sus venas/ un caudal de siglos de valor y gallardía./ Y tienen sus maneras/ garbo y sal, estilo y majestad de torería./ La plaza lo contempla/ como sombra antigua de primor y de armonía/ y llega a su memoria/ ritmo y son, empaque y potestad de dinastía./ Aguado, Aguado/ el artista ilusionado/ que a la gente maravilla/ Aguado, Aguado/ el torero deseado/ por la plaza de Sevilla./ Como él nadie es igual/ porque tiene su toreo/ un secreto tintineo/ del principio hasta el final".

Garrido Bustamante recuerda que el coso maestrante "es muy riguroso con el toreo que se ejecuta" en la plaza. Incluso se cuida mucho el «aspecto ambiental, incluyendo la música». "Existe un diputado de música que se lleva muy bien con José Manuel Tristán», el director de la banda de música del maestro Tejera, la que interpretará el pasodoble. El periodista asegura que Aguado «está loco» con esta composición. "Dice que es lo mejor que le ha podido pasar después de una temporada tan llena de triunfos".

Garrido Bustamante, veterano informador con una amplia trayectoria, estuvo vinculado a la RTVE y fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 1990. Abel Moreno, por su parte, es un afamado músico militar, ex director de la conocida banda Soria 9, que ha compuesto innumerables marchas procesionales, como "La Madrugá" o "Hermanos Costaleros".