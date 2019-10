Castilla y León contará con un Consejo por la Ciencia abierto a la sociedad civil

Los grupos parlamentarios del PP y Cs acordaron crear un Consejo Autonómico por la Ciencia con el objetivo de que la sociedad civil cuando con un mayor protagonismo en el órgano, donde habrá una participación activa de las empresas, los científicos de reconocido prestigio, las universidades y los centros de investigación de la Comunidad.

Esta será la alternativa a la comisión no permanente que planteó el Grupo Socialista ya que «con ella se limitaría la participación de agentes no políticos porque les escucharíamos pero no participarían activamente», apuntó el portavoz de los populares, Raúl de la Hoz.

De esta manera, señaló que las aportaciones de la comunidad científica serán claves para alcanzar un gran pacto por la ciencia, tal y como acordaron por unanimidad todos los grupos políticos el pasado pleno.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Ana Carlota Amigo, explicó que el consejo estará liderado por la Consejería de Economía y Hacienda, aunque contará con la participación de Empleo e Industria y Educación, al estar incluidas las universidades y sus centros de investigación.

Asimismo, en la Junta de Portavoces el PP anunció que llevará al próximo Pleno dos Proposiciones no de Ley. La primera de ellas servirá para demandar al futuro Gobierno de España que lleve a cabo una «transición ordenada» del sector de la automoción hacia una movilidad más sostenible y que, sobre todo, no haya prohibiciones a la fabricación y matriculación de vehículos de combustión fósil «ni a corto ni a medio plazo», más allá de las que imponga, de manera homogénea, la Unión Europea para los estados miembros.

«No se trata de ser más papistas que el Papa en esta materia, sino sencillamente en hacer compatible la protección del Medio Ambiente y la lucha contra el cambio climático con los sectores fundamentales de la economía», añadió De la Hoz.

Finalmente, afirmó que su partido pedirá un Plan Estratégico Nacional para el sector con ayudas para la adquisición de vehículos menos contaminantes.