Cs mantiene el pulso al PP a dos días de constituirse unas Cortes ligadas a la Junta

Ya quedan apenas dos días para que se constituya el Parlamento autonómico, y para conocer cómo se repartirán PP, Cs y PSOE los seis asientos de la Mesa de las Cortes, ya que no se contempla la modificación del reglamento de la Cámara para incrementar el número de miembros en el órgano de dirección del Legislativo.

Una composición que está ligada a la configuración definitiva del Gobierno regional, que es donde está todo el meollo de la cuestión y donde se están produciendo más desavenencias entre populares y «naranjas» en sus arduas negociaciones, por el número de consejerías que quieren gestionar unos y otros.

Los de Francisco Igea no se bajan del burro y mantienen el pulso a los populares exigiendo igualdad en el reparto, lo que supondrían al menos cuatro departamentos para Ciudadanos durante la próxima legislatura. Algo por lo que en las filas de los de Fernández Mañueco no pasan, ya que insisten en que tienen mucha más representatividad en las Cortes. En cualquier caso, tanto PP como Cs, que según reconocen ambos tienen muy avanzado el acuerdo programático de Gobierno, tienen que llegar a un acuerdo para repartirse el Ejecutivo, ya que de no producirse, el PSOE, al haber sido la fuerza más votada, tendría por derecho propio la Presidencia de las Cortes, además de la vicepresidencia y una secretaría segunda. O lo que es lo mismo, tres de los seis miembros de la Mesa con el presidente o presidenta incluido. Según el popular Raúl de la Hoz, uno de los miembros de las negociaciones, esto no será posible porque está convencido de que llegarán a un acuerdo, aunque también ha dicho que todo está abierto y que puede pasar de todo. Aunque todo apunta a que en la Mesa de las Cortes habrá dos representantes del PP, dos de Ciudadanos y dos del PSOE, con la Presidencia para Ciudadanos.

Sigue sonando el salmantino Luis Fuentes, portavoz del Grupo Parlamentario de la formación naranja, como principal favorito a ocupar este cargo que actualmente tiene en funciones el popular Ángel Ibáñez. Si bien, también ha salido otro nombre a la palestra como el de la leonesa Ana Carlota Amigo.

Desde el PSOE observan los acontecimientos desde la barrera, ya que no han podido negociar nada con los de Igea por el veto impuesto por Rivera. Si bien, tal y como están las cosas, los socialistas no descartan presentar un candidato para presidir las Cortes. Algo que decidirán mañana jueves en el Comité Autonómico que han convocado.

«Lo esencial está ya pactado»

En el PP son más optimistas que en Cs. Lo llevan siendo desde que empezaran las negociaciones. E incluso en su primera reunión ya se hablaba de principio de acuerdo. Pero éste aún no ha llegado de manera definitiva, pese al reparto de ayuntamientos. El popular Raúl de la Hoz aseguraba ayer que lo esencial del programa ya está acordado, con unos cien puntos pactados y con la bajada de impuestos como protagonistas.