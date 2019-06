La división de las consejerías y lo ocurrido en Burgos enfría las negociaciones entre PP y Cs

Las negociaciones entre PP y Ciudadanos para alcanzar un acuerdo de definitivo de gobernabilidad en Castilla y León, prosiguen poco a poco y sin prisa pero sin pausa. Aunque en el arranque de esta semana, con más contratiempos que avances, según apuntan fuentes de la formación naranja, donde no se muestran tan optimistas como en las filas populares.

Entre las causas de estas desavenencias se encuentra lo ocurrido el pasado sábado en el Ayuntamiento de Burgos, que ha ido a manos del PSOE después de que Vox no diera su apoyo al candidato de Ciudadanos como así estaba pactado, y éstos últimos hayan echado la culpa al ex alcalde popular, Javier Lacalle, de lo ocurrido por haber puesto palos en las ruedas al acuerdo por anunciar que no entraría en el Gobierno de Cs y que les dejaría gobernar en solitario.

También hay discrepancias en el reparto de las consejerías que gestionarían PP y Ciudadanos en ese futuro Ejecutivo autonómico, ya que los de Francisco Igea defienden que haya paridad, es decir, que PP y Cs gestionen el mismo número de departamentos. Algo que los de Fernández Mañueco no están dispuestos a asumir y quieren hacer valer sus 29 procuradores, que son diecisiete más que los de la formación naranja que, por su parte, pretenden hacer valer su fuerza como llave de Gobierno.

Sobre la mesa está también la Presidencia de las Cortes regionales, que se elegirá este viernes junto al resto de los miembros que conformarán a Mesa de las Cortes, el órgano de Gobierno del Legislativo, que tendrá mayoría de centroderecha. Si bien, en este punto parece claro que será un procurador de Ciudadanos el que presida la Cámara autonómica. Y un nombre suena con fuerza, el de Luis Fuentes, portavoz de Cs en la pasada legislatura. «Es una persona con la que tenemos una magnífica relación», decía ayer Fernández Mañueco sobre el dirigente salmantino, durante la entrevista que le hacían en Onda Cero al presidente del PP, aunque insistía en que lo primero es cerrar un acuerdo con Ciudadanos en el programa y que los sillones se dejaran para el final.

En el Partido Popular, consideran que las negociaciones con los de Igea van por el buen camino y son más que optimistas con el desenlace final. Lo decía el candidato a la Junta en el programa «Más de uno» de Carlos Alsina: «Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo para un proyecto renovador, transformador, moderado y liberal, que generará ilusión en los cien primeros días».

Fernández Mañueco insistía en que ya tiene un primer acuerdo programático con Ciudadanos que, entre otras cosas, incluye bajar los impuestos; crear empleo y atraer empresas; compromiso con los pueblos; y potenciar los servicios públicos.

Sensatez y madurez en la capital burgalesa

El candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pide tranquilidad ante lo ocurrido en el Ayuntamiento de Burgos, y apela a la sensatez, madurez y responsabilidad de los tres partidos los implicados para resolver este asunto de manera satisfactoria para los burgaleses. «Alguien no cumplió, y creo que hace falta una reflexión profunda», decía el líder popular, quien quitaba hierro también a las posibles consecuencias y aseguraba que este hecho no interferirá en el acuerdo a nivel regional con Cs.