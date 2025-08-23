El incendio de Porto (Zamora) vuelve a saltar a León y provoca el desalojo de La Baña

La Guardia Civil ha desalojado la tarde de este sábado la localidad leonesa de La Baña -330 vecinos-, perteneciente la término municipal de Encinedo, debido que el incendio de Porto (Zamora) ha vuelto a saltar los límites provinciales y amenaza el núcleo urbano.

El operativo de extinción ha tenido que volver a hacer frente a un incendio que ya días atrás saltó a León, pero cuyo avance se pudo frenar en su momento.

La última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ya advirtió esta mañana de que la zona de La Baña estaba siendo el área de mayor actividad del incendio, donde se estaban centrando las intervenciones de los medios aéreos.

Las previsiones positivas de que el incendio evolucionase favorablemente y poder rebajan el nivel de peligrosidad 2 al 1 no se han cumplido y el viento ha empujando las llamas hacia León, manteniendo el incendio el nivel de peligrosidad al poner en peligro poblaciones.

Los vecinos desalojados, 330, podrán alojarse en el albergue de Puente Domingo Flórez.

Por otra parte, la docena de incendios que registra este sábado la provincia mantiene una evolución favorable, continuando durante esta mañana con la desescalada de municipios evacuados.