Una de las grandes incógnitas tras la publicación de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el juicio del “procés” es conocer el alcance y la magnitud de la respuesta ciudadana en Cataluña, que ha empezado a movilizarse nada más conocerse el fallo. Los partidos y entidades soberanistas aprovecharon el foco de la Diada del 11 de septiembre para llamar a la movilización “masiva” desde la lucha “no-violenta y la desobediencia civil”, un mensaje repetido en el Parlament por el propio Govern de Quim Torra, que apuesta por una reacción “contundente” y “pacífica” de la sociedad.

Cómo se acabe articulando esta respuesta y sus consecuencias más inmediatas marcarán el devenir político de Cataluña, otra vez bajo el foco dos años después del 1-O.

Las cinco marchas de la Assemblea y Òmnium tras el fallo

La dos grandes entidades del independentismo han diseñado su propia hoja de ruta en forma de grandes manifestaciones ciudadanas a partir de la publicación del fallo. En concreto y bajo el nombre de Marxes per la Llibertat, habrá cinco protestas desde cinco puntos distintos de la geografía catalana (Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona) que partirán para recorrer 100 kilómetros y llegar a Barcelona. Está previsto que duren tres días (40 kilómetros el primer día, 40 el segundo y 20 el último) con paradas para comer y dormir en distintos enclaves. El destino final será la capital catalana, donde la ANC y Òmnium tienen previsto organizar una gran manifestación de protesta. La idea es “colapsar” la red viaria catalana, con cortes importantes que pueden llegar a afectar seriamente la movilidad.

Protesta de los CDR desde Castelldefels

Los Comités de Defensa de la República (CDR) secundan la convocatoria: “Paremos el país, empieza la revuelta”, claman. Por ello han convocado una sexta columna, de un solo día y que partirá de la localidad de Castelldefels, a 30 kilómetros de Barcelona. La cita es a las 9.00 horas del “tercer día” en la plaza de la Estación.

“Acciones contundentes y coordinadas” de Tsunami Democràtic

Ha sido la gran sorpresa de los últimos meses. Se trata de una plataforma surgida a finales de verano, que se dio a conocer a través de Twitter poco después de una reunión entre partidos y entidades, y que ha sido apoyada en las redes por los máximos dirigentes independentistas, desde Oriol Junqueras a Carles Puigdemont y Quim Torra. “Somos una red ciudadana. Hay gente que forma parte de espacios políticos y otra que no: no se ha pedido carné de afiliación a nadie ni ninguna asociación nos teledirige. Sólo se les informa puntualmente”, aseguran a través de su cuenta de Twitter desvinculándose de los partidos. Este movimiento, sin líderes ni portavoces, avisa de que la respuesta que “se ha organizado pretende generar una situación de crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo”. El grueso de la reacción es todavía es una incógnita y los detalles se dará a conocer tras el fallo: “¿El Estado puede aguantar un 1-O? Sí. ¿Varios? No. Propondremos un encadenado de acciones contundentes y coordinadas que, como se ha demostrado en los recientes movimientos no violentos del mundo, son más efectivas que una sola sostenida”.

Huelga de tres días de los estudiantes

Otro de los colectivos que se ha sumado a última hora con su propia movilización: una huelga de estudiantes en institutos y universidades fijada para del miércoles 16 al viernes 18 y promovida por el Sindicat d’Estudiants. La convocatoria de huelga estudiantil de 72 horas prevé el miércoles 16 piquetes y asambleas ante institutos y universidades; el jueves 17 manifestaciones en Barcelona, Tarragona y Girona a las 12 horas, y el viernes 18 una movilización a las 12 horas en plaza Universitat de Barcelona y sumarse a la tarde a manifestaciones unitarias.

Paro sindical convocado para el viernes

Los sindicatos minoritarios Intersindical-CSC e IAC-CATAC, de marcado carácter soberanista, han convocado una huelga para el viernes 18 de octubre. El paro se plantea en el marco del nuevo proceso electoral abierto en España y utiliza argumentos económicos como es la reclamación de la derogación de la reforma laboral. La última huelga convocada por la Intersindical el pasado 21 de febrero, coincidiendo con las primeras semanas del juicio del “procés”, tuvo un seguimiento minoritario.