Un colegio de Barcelona obliga a los alumnos a trabajar sobre el “procès”

Los padres afectados prefieren guardar su anonimato y el del centro para evitar consecuencias indeseables, aunque no ocultan su cabreo contra el colegio. “Los niños con 13 años no deben leer temas políticos que representan a una parte”, han asegurado en declaraciones a este diario. Además, añade su decepción con el centro y enfado por ver a su hija obligada a leer este tipo de documentos. Asimismo, los padres recalcan que ya es el segundo incidente en la misma escuela. El centro educativo, contactado por este medio, no ha respondido a las llamadas.

Lo cierto es que el ejercicio, además, parece planteado con mofa a los niños que han suspendido Lengua Catalana. La tarea obliga así a los alumnos que han suspendido la asignatura a tener que leer una declaración con hondo significado político para el independentismo, ya que la Ley de Referéndum es una de las dos normas de ruptura que el separatismo aprobó en septiembre de 2017 y que, pese a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional, se acabaron aplicando parcialmente: se llevó a cabo la consulta ilegal del 1 de octubre y el 27 de octubre aprobó la DUI.