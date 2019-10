Cada día, 82 millones de personas tienen un ataque de migraña. Son 82 millones de personas que no van a poder hacer su vida normal por culpa de un dolor de cabeza que les causa la inflamación de las meninges y es tan difícil de soportar que les incapacita.

La migraña no es un simple dolor de cabeza. Es una enfermedad genética que afecta al cerebro y se presenta con ataques recurrentes de cefalea y otros síntomas como hipersensibilidad a la luz, al ruido, al movimiento, nauseas y alteración de la cognición. Hay personas que sufren migraña una vez al año y otras hasta dos veces por semana. Los ataques pueden durar entre 4 y 72 horas e impiden hacer vida normal . Por eso la migraña está acusada de ser una ladrona que roba calidad de vida y años a los enfermos. “Una mujer de 50 años que sufre migrañas dos veces a la semana desde los 14 años, ha vivido cuatro años y medio menos de lo que dice su documento de identidad” afirma la doctora Patricia Pozo-Rosich, neuróloga de referencia en esta dolencia y responsable del Migraine Adaptive Brain Center, un espacio pionero que hoy abre las puertas en el Hospital Vall d'Hebron, con la ayuda de la Fundació “La Caixa”, donde se combina la asistencia a los pacientes con la investigación clínica para tratar de entender la salud de las personas con migraña y cómo funciona su cerebro.

La doctora Pozo-Rosich afirma que “un mundo sin migraña sería un mundo más feliz”. “Y más creativo”, constata el director general de la fundación Bancaria “La Caixa”, Jaume Giró, que en la presentación de este espacio nacido para revolucionar el conocimiento que tenemos del cerebro, leyó una carta de Friedrich Nietzche (1844-1900) a su médico, en la que describía el sufrimiento que le causaba la migraña. Durante los ataques tenía naúseas, no podía hablar, no soportaba ningún contacto humano, no podía escribir ni escuchar música. Y tanta es la angustia y desesperación que sufría que más de una vez pensó en quitarse la vida.

Cuando Nietzche vivía, la prioridad de la medicina era evitar que los niños no murieran de una infección. Superado este obstáculo, los médicos se centraron en estudiar el corazón para alargar la vida. Y ahora, cuenta la doctora Pozo-Rosich, es el momento de estudiar el cerebro para añadir calidad de vida a todos estos años que hemos ganado.

De la misma manera que hay investigadores que estudian el cerebro de las personas con Alzheimer para aprender cómo funciona la memoria, en el Migraine Adaptive Brain Center, el equipo de Pozo-Rosich, que arranca con 30 profesionales, estudiará cómo se adapta el cerebro de una persona con migraña a su entorno.

Un cerebro con dificultades de adaptarse al entorno

La doctora explica que el “software” del cerebro de una persona con migraña tiene dificultades para adaptarse al entorno. Para que se entienda, contó que un cerebro sano responde al grito de fuego y tratará de ignorar el ruido molesto de unas obras en casa del vecino. En cambio, el cerebro de una personas con migraña tiene afectada esta capacidad adaptativa y no consigue minimizar este ruido. Un ruido repetitivo o una luz muy intensa, pueden desencadenar un ataque porque su cerebro actúa como un ordenador que se bloquea cuando tiene demasiados programas en funcionamiento. Esta reacción provoca la inflamación de las meninges que causa dolor de cabeza.

Con los conocimientos de los que dispone ahora, la doctora ayuda a los enfermos a comprender que las migrañas son una enfermedad y les da pautas para tratar de prevenir ataques como respetar horarios de descanso, evitar el estrés, hacer ejercicio, una dieta saludable y evitar estímulos bruscos. Recuerda con emoción las palabras de una paciente que le dijo “durante 10 años no he tenido madre, gracias por devolvérmela”.

Una enfermedad femenina

Pese a tener algunas herramientas, aún no se ha investigado lo suficiente, quizás porque es una enfermedad muy femenina, afecta a tres mujeres por cada hombre, pero también porque aunque incapacita, no mata.

A corto y medio plazo, con las oportunidades que le da el nuevo centro quiere entender cómo funciona el cerebro con migraña para poder predecir ataques e incluso, evitarlos.

En España 4,5 millones de personas sufren migraña, 900.000 en Cataluña, el 18% son mujeres, el 12% son hombres y un 6%, niños. El Hospital Vall d'Hebron atiende a 8.000 pacientes, pero con el nuevo centro, que integra las consultas, con los laboratorios y un hospital de día para cinco pacientes, espera llegar a más. El espacio da protagonismo a los pacientes, sólo entrar hay tres tabletas para que los pacientes compartan datos para ayudar a médicos e investigadores a avanzar a encontrar un tratamiento y revertir sus costes. Sólo en España, esta enfermedad cuesta al Estado 1.800 millones de euros y a la Unión Europe, 111.000 millones.