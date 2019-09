Catalán desmiente que Tebas le advirtiera de la compra del partido: «no recuerdo que lo hiciera»

Quico Catalán, presidente del Levante, aseguró este jueves al comparecer como testigo en el juicio por el posible amaño del partido de su equipo y el Zaragoza en 2011 que no recuerda haber recibido en los días previos una llamada del entonces vicepresidente de la Liga, Javier Tebas, para advertirle de esa posibilidad.

Minutos antes, Tebas, también como testigo, aseguró que tras advertirle Augusto Cesar Lendoiro, entonces presidente del Deportivo de La Coruña, de que el Zaragoza había comprado a sus jugadores llamó a Catalán para informarle de la situación.

«Se lo he dicho alguna vez: ‘Javier, no recuerdo nada de eso’. No recuerdo haber tenido ninguna conversación», apuntó el dirigente del Levante.

Catalán afirmó que si hubiera recibido esa llamada, su forma de proceder habría sido diferente. «Le puedo garantizar que como presidente y máximo responsable como mínimo habría tenido una reunión con mis capitanes y con la plantilla y les habría trasladado que bajo ningún concepto eso podía ocurrir», indicó.

El presidente del Levante explicó que ha hablado posteriormente con algunos de los acusados y que la respuesta de todos había sido que «no pasó absolutamente nada».