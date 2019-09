Oltra reconoce que no cumple los plazos de la Ley de la Dependencia

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha reconocido que aún no cumple con los plazos que fija la Ley de la Dependencia, y que marca que desde la petición de la misma, hasta la resolución, no pasarán más de seis meses.

Lejos de ello, Oltra ha reconocido que se estaba tardando una media de trece meses y que aún quedaban más de 26.000 valencianos a la espera de ser evaluados, pero se justificó con que en 2015, cuando el PP perdió la Generalitat, la situación era mucho peor.

Oltra ha anunciado que durante esta legislatura sacará adelante tres iniciativas legislativas, para lo que pidió el apoyo de la Cámara. La primera de ellas será una ley sobre la diversidad familiar y el apoyo a las familias de cualquier tipo; la segunda será una nueva ley de igualdad que incluya los avances logrados en esta materia por el movimiento feminista. El último de los textos legislativos que anunció la vicepresidenta se trata de una ley de accesibilidad universal.

También ha anunciado un Consell de la Transexualidad y el desarrollo del decreto de los derechos de los LGTBI.

Por su parte, la diputada del PP, Elena Bastidas ha echado un jarro de agua fría al «bucólico» panorama que ha intentado pintar Oltra y le ha recordado que la Comunitat Valenciana se encontraba a la cola de la asistencia a las personas sin hogar, también respecto a las plazas residenciales, y le ha recordado que hacía bajas temerarias en los concursos de las mismas. Le ha afeado también los impagos a los centros de menores y el descenso de plazas para las víctimas de la violencia machista. En este punto, sorprendió la interpretación de la vicepresidenta en la réplica ya que justificó el aumento de las denuncias por violencia de género en que las mujeres estaban perdiendo el miedo.

Vox y Ciudadanos también han criticado la gestión del Botànic mientras Compromís y PSPV la han defendido.

Bonig afea que Montero no les reciba

La síndica del PP en Les Corts, Isabel Bonig, afeó ayer a los grupos del Botànic que no firmaran la proposición no de le ley presentada por su grupo en el que se exigía a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, una mejora de la financiación. Bonig señaló que Montoro sí que recibió a los síndicos de la oposición cuando era ministro, y Montero no lo quiere hacer.