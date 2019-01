El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP, Alfonso Rus, ha declarado esta mañana ante la comisión de investigación del caso Taula que los grupos de la oposición (PSPV y EU) «hacían la ola a Marcos Benavent en cada consejo de administración» y añadió que «luego le decían que les colocara a una tía o a un primo». Rus ha dicho que las mordidas «las inventó el PSPV» y ha leído un contrato de 1983 según el cual, presuntamente, el PSOE cobraba un 2,5 por ciento de los créditos que pedía la Diputación de Valencia a Citibank. En este punto, la representante de Podemos pidió a Rus que entregara a la Comisión ese documento algo que la presidenta de la misma no consideró adecuado.

Rus también explicó que Marcos Benavent «me pidió que le despidiera para así cobrar 70.000 euros de indemnización y pasar al paro. Yo le pregunté que qué había hecho y me respondió que no quería salir esposado de Imelsa. Y luego se fue a Ecuador». Explicó que supieron que estaba en Ecuador porque llegó un cargo de diez mil euros desde allí. Rus dijo que a Benavent «se le fue la cabeza, se hizo de Podemos, simpatizante de Podemos, aunque seguía cobrando del PP».

Explicó que puso a Benavent al frente de Imelsa pues «era afable, tenía personalidad y no tenía que gestionar mucho dinero».

El expresidente negó todas las acusaciones que le hicieron los diputados del tripartito y aseguró que «en la Diputación lo que se hizo era exquisito» aunque añadió que «otra cosa es que hubiera un señor que metiera la mano donde no debía».

Rus se quejó de que «un señor que dice que ha robado y que se va del país, no ha estado ni un solo día en el calabozo, y yo, y otras personas, sí».

Dijo que «esos señores de la UCO son unos fenómenos y tendrán que demostrar donde está todo lo que dicen que tengo en Brasil: pisos, plantas bajas, solares... hace cuarenta años que no voy a Brasil»

Aseguró que «si alguien cobró algo y dijo que era para el partido, se lo tiró él al bolsillo seguro».

Dijo que mantenía su confianza en Francisco Camps y que seguía poniendo la mano en el fuego por él: «si me las quemo ya me pondré Nivea».

Antes de entrar en la comision, y preguntado por los periodistas, Rus aseguró que fue expulsado del PP por «pedir la financiación autonómica» en contra de las indicaciones de la dirección nacional del partido. «Cuando gobernaba me decían desde Madrid que no pidiera la financiación. Yo la pedía y por eso me tiraron», ha asegurado Rus, quien ha bromeado al llegar a Les Corts: «Estoy jubilado, me han jubilado». Preguntado por si le gusta más el PP de Mariano Rajoy o el de Pablo Casado, el expresidente de la Diputación de Valencia ha bromeado: «Como me tiraron..., ni uno ni otro». «En serio. Me parece bien, el nuevo presidente del partido va a llegar donde él quiere», agregó.

Y sobre VOX afirmó: «Es una alternativa, unos que hablan claro, porque la gente ya estaba cansada de que no se hablara claro. En unas cosas tienen razón y en otras no».

«No sé si cantan el ‘Cara al sol’, pero es igual, lo importante es que hablen de lo que necesita España. La extrema derecha o la extrema izquierda no se estila, hay que ser normal, con criterio».