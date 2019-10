Soler oculta los recortes al comparar el gasto de 2019 con el ejecutado anterior

El conseller de Hacienda del Gobierno Valenciano compareció ayer ante Les Corts para dar cuenta de los recortes -retención de crédito les llama- que el Ejecutivo hará en el presupuesto de 2019.

Vicent Soler dijo que la ciudadanía tenía que estar tranquila «porque sus servicios esenciales no se verán afectados» y arrojó la responsabilidad de los recortes (que no iba a haber) en el PP, Cs y los independentistas catalanes que votaron en contra de los Presupuestos Generales del Estado.

Ocultó los recortes mencionando sólo aquellos en los que la cifra prevista de gasto de 2019 es inferior al ejecutado del año anterior. Es decir, si en 2018 se presupuestaron cien euros para sanidad y solo se gastaron cincuenta, el hecho de presupuestar sesenta para este ejercicio, no es un recorte para Soler.

Las inexactitudes de Soler lo fueron incluso de forma, ya que comenzó diciendo que su comparecencia era a petición propia, una treta que utiliza casi siempre el Consell, (éste y los anteriores), cada vez que un conseller es requerido por el Parlamento, y consiste en solapar inmediatamente esta petición con una propia. La petición de Soler vino tras tres peticiones del PP.

Soler reconoció que diez programas se verán afectados por las «retenciones de crédito» y solo en las segunda intervención las enumeró después de que los reclamara la oposición.

Estos fueron la dirección y servicio generales de la Conselleria de Hacienda; el programa de Recursos hidráulicos y saneamiento de aguas porque hay obras que previsiblemente no se ejecutarán; las actuación en el sector financiero porque ya no hace falta aportar fondos al IVF; el programa de Patrimonio de la Generalitat. porque ya se ha concluido la renovación del parque móvil y por la paralización obras Palau del Almirall. El Servicio valenciano de ocupación y formación también tiene retención por el agotamiento en 2018 de fondos de garantía juvenil. Por lo que respecta a Ordenación del turismo, dijo Soler que no es un servicio público fundamental y que, además, no será necesario ampliar el capital de Cacsa. En la Agencia Valenciana de la Innovación, se han asumido servicios que se iban a externalizar. En lo que afecta al recorte en Ordenación y mejora de la producción agraria, explicó que el Consell Agrari aún no se ha constituido. En Ordenación y promoción cultural, por no tener que hacer frente a carga financiera. Por último, el recorte en Universitat y Estudi Superior lo justificó porque en 2018 se avanzó el pago de 55,5 millones de deuda histórica de las universidades.

Soler echó mano hasta de la pasada gota fría para decir que hay que gastar 80 millones no previstos.

El tripartito aplaudió la no-explicación de Soler, especialmente el nuevo Podem ya integrado en el Gobierno.