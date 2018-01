División en el PSOE-M por la apertura de sus listas a otras fuerzas

No sentó bien ayer en las filas socialistas que su líder regional, el diputado José Manuel Franco, se hubiera mostrado abierto a abrirse a otras formaciones de cara a la elaboración de la lista de la capital para las municipales de 2019. Desde su llegada al cargo de secretario general Franco se ha mostrado partidario de sumar «fuerzas progresistas» para integrar un proyecto que, asegura, tiene las puertas abiertas a todos. De hecho, los socialistas ya han mantenido contactos de manera informal con exmiembros de Izquierda Unida y UPyD. Pero, la polémica surgió ayer cuando, en una información de «El País» el líder de la formación en la Comunidad de Madrid aseguró que estaría buscando unir en una plataforma a las distintas formaciones de izquierdas, que no tendría que concurrir con las siglas socialistas, para su candidatura al Ayuntamiento de la capital en las próximas elecciones municipales de 2019.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, se mostró ayer a favor de que la lista de su partido a las elecciones municipales de 2019 «acoja a personas que coinciden con el PSOE», pero puntualizó que «el PSOE es el PSOE» y a ella le «gusta mucho que vaya a las elecciones con sus siglas», informa Ep. Al término del acto en memoria de las víctimas del Holocausto que se celebró en la Casa de la Villa, Causapié se posicionó así parcialmente a favor de la propuesta del secretario general del PSOE-M: «Siempre he defendido y he creído que el PSOE es la gran casa de la izquierda», contestó a la pregunta de los periodistas, valorando como «muy importante que el PSOE acoja a personas que coinciden con el PSOE» y de esa forma «crezcamos en el número de personas que coinciden con el PSOE en nuestro proyecto de izquierda socialdemócrata». La portavoz socialista dijo no saber si Franco había planteado esta propuesta en los órganos de dirección del PSOE-M, a los que ella no pertenece.

Ganemos también reacio

Tampoco convenció la propuesta en Ahora Madrid. El concejal Pablo Carmona, uno de los portavoces más destacados de la corriente interna Ganemos, rechazó la propuesta de una lista única de izquierdas y, en declaraciones a Servimedia, aseguró que «la falta de un candidato y un liderazgo claros en el PSOE no debería cubrirse con este tipo de cortinas de humo».

La Ejecutiva Federal del PSOE también descartó ayer la idea y aseguraron de manera tajante que irán a las municipales de 2019 «con sus siglas».