Dónde está Errejón es la pregunta que más intriga causa estos días entre los diputados de la Cámara de Vallecas. «Madrid no es su prioridad, le importa poco, está claro. Apenas se le ve, sólo se acerca cuando tiene que hacer alguna conexión en directo para alguna televisión», se comenta en los pasillos de la Cámara.

Y es que el jueves de la semana pasada los grupos políticos tenían una cita importante. Debían reunirse para marcar las líneas generales de la legislatura en el parlamento regional. Se trataba de negociar cuestiones básicas para el normal funcionamiento de la actividad política: el número de comisiones que iba a haber, sus integrantes, número de iniciativas por pleno...Acudieron todos los portavoces de los grupos parlamentarios, excepto el portavoz de Más Madrid. Sí se presentaron sus dos portavoces adjuntos, que no excusaron su ausencia, según dijeron fuentes parlamentarias. El pasado martes se celebró la habitual Junta de Portavoces y tampoco acudió. «Está enfermo», dijeron sus portavoces adjuntos. Pero en los círculos políticos llama la atención que el diputado de Más Madrid, la marca con la que Manuela Carmena acudió a las elecciones, apenas aparezca por el hemiciclo regional. Entre medias de esos días de ausencias, el twitter de Errejón daba fe de su presencia en las Fiestas de Villa de Vallecas: «VK siempre es casa. Compartiendo las fiestas con los compañeros de Más Vallecas y escuchando a Mecánico del Swing». Ese mismo día contaba en las redes sociales que había comido un «salmorejo delicioso» en la caseta que Ganar Móstoles abrió en las fiestas «con compañeras y compañeros de los que siempre estuvieron y siempre están trabajando humildemente porque las razones del común se impongan a los privilegios».

El día previo a la reunión de la junta de potavoces el líder de Más Madrid también intervino en los Desayunos de TVE. Descartaba la posibilidad de que su formación pueda presentarse a unas posibles elecciones generales en noviembre. «No está sobre la mesa», sentenció. Y desde el partido aseguraban que la formación estaba más interesada en «sentar las bases del partido en Madrid». Ayer se extendió la idea de que su partido está valorando si presentarse a las generales, una hipótesis que fue descartada por la propia formación. Manuela Carmena, de momento, ya ha rechazado presentarse a las generales. En medio de esta situación, Vox ha propuesto que los portavoces parlamentarios que no acudan a las reuniones no cobren el suplemento que perciben, un caso que podría aplicarse a Errejón, que cobra 3.503 euros al mes como diputado más un extra de 1.825 euros por ser portavoz de grupo, lo que suma 5.328 euros mensuales. Aunque en realidad Vox lo proponía porque a las Juntas de los martes acude el portavoz de cada grupo y sus dos adjuntos. Pero el segundo no está yendo «porque no caben las sillas en la sala» al haber ahora seis grupos parlamentarios.

Mientras, desde Más Madrid niegan que Errejón esté ausente de la Cámara. «No es cierto que no aparezca. Está trabajando todos los días. El martes no fue porque estuvo enfermo pero acude con normalidad y tiene reuniones allí», aseguran.