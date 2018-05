Duras críticas a Cifuentes tras reaparecer en las redes sociales con sus hijos

Una publicación compartida de Cristina Cifuentes (@cristinacifuentes) el 1 May, 2018 a las 9:14 PDT

A pesar de que la imagen cuenta con casi 6.000 me gusta, se ha llenado de comentarios irónicos e hirientes contra la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo en lo referente al hurto de cremas en un supermercado. No obstante, la publicación también ha provocado mensajes de apoyo y algunos excompañeros como el consejero de Cultura, Jaime de los Santos o Nuevas Generaciones, han retuiteado la imagen a través de twitter.

Fuentes populares explicaron a Europa Press que desde que Cifuentes dejara la Comunidad había decidido pasar unos días descansando con su familia, apartada de los focos. El que fuera su número dos, Ángel Garrido, señaló a finales de la semana pasada que lo estaba pasando "mal" y que estaba contando con el apoyo de sus más allegados.

La aparición de Cifuentes en las redes sociales llega un día antes del Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, y llena de actos en la Real Casa de Correos, donde mañana estará presidiendo los mismos Ángel Garrido como presidente en funciones.

Tras su dimisión el pasado miércoles, después de más de un mes arrastrando la polémica del máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y precipitada por la publicación de un vídeo en el que habría sido pillada hurtando unas cremas en un supermercado, Cifuentes aseguró que tenía pensado anunciar su renuncia el mismo Dos de Mayo, tras la celebración de los actos.