Investidura en la semana de San Isidro

Todos los grupos políticos de la Asamblea urgían ayer a Rajoy a que moviese ficha y despejara cuanto antes la incógnita de quién será el candidato del PP a la presidencia de la Comunidad. Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, se quejaba, tras la Junta de Portavoces, de que los populares «diesen prioridad a sus luchas internas en lugar de tener un presidente formalmente investido». El del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, no ocultó su «incomodidad» por «tener que estar expensas de que hable quien tiene que hablar», dijo en refencia a Rajoy. Y confesó estar «de los nervios», nueve días después de la dimisión de Cristina Cifuentes sin tener un candidato claro del PP al que enfrentarse, un detalle «imprescindible para establecer la posición». Los populares aseguraron que tampoco estaban al corriente de quién sería el elegido. «A mí no me han preguntado», confesó Enrique Ossorio, aunque admitió que se estaban haciendo consultas al PP de Madrid.

El resultado de la esperada ecuación se dará a conocer previsiblemente el lunes, cuando está programado que se reúna el Comité Electoral Nacional del PP para aprobar la designación del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que saldrá de los 47 diputados del PP.

Ya en la tarde del lunes, comenzará la ronda de contactos de la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, con los grupos. El primero en ser recibido será el portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, mientras que, sobre las 18:30 será el turno del portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo. Ya el martes, Adrados se reunirá con la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta y con el de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Sin embargo, según marca el reglamento de la Cámara, el pleno de investidura, que durará dos días, tiene que celebrarse entre el tercer y el séptimo día siguiente a la formalización de la propuesta de un candidato. De ahí que Gabilondo vaticinara que, si se cumple estrictamente el reglamento, lo lógico es que la investidura se produjera en la semana de San Isidro, concretamente el 16 y17 de mayo. De momento, está previsto que se celebre pleno ordinario el próximo día 10, el primero al que podría acudir Cristina Cifuentes como diputada rasa, para lo que se hará una nueva distribución de los asientos del Grupo en la Cámara, pero el pleno sólo aprobará iniciativas de los partidos.