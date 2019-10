La alcaldesa de Móstoles, «perseguida» por su partido

Están en su contra la oposición, la formación con la que gobierna en el Ayuntamiento... y también su propio partido. El último revés sufrido por la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, después de cuatro ceses por supuesto nepotismo y un caso más en entredicho, llegó ayer tras un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid; la revocación del nombramiento de su gerente de Urbanismo, Jesús Miguel Espelosín, por no reunir los requisitos de acreditar una experiencia profesional previa en el sector de 15 años. Seis casos en tres meses que han colmado la paciencia de PP, Cs y Vox en el consistorio mostoleño, pero también de su socio, Podemos Ganar Móstoles y del PSOE. El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, admitió que hay en su partido una «merma de confianza» hacia la edil. Ayer, Posse, fue tajante: está siendo «perseguida por «algunos personajes con nombre y apellido» dentro de su partido.

«No voy a ser como ellos»

Así respondió la alcaldesa, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, sobre la existencia de una «conspiración» contra ella. Posse se refirió también a PP, Cs y Vox, que pedirán un Pleno extraordinario para pedir su revocación. «Están intentando pervertir la democracia y ganar con medidas verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos», dijo Posse, que ve una «caza de brujas contra su persona». Sin embargo, también «tiró» contra su partido. Si bien no quiso dar esos «nombres» a los que aludió, su intención es trasladarle su queja al PSOE. «Yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ir a la radio a decir mentiras y sí a usar los cauces del partido», aseguró. Hay que recordar que Franco se refirió a la pérdida de confianza en ella también en una entrevista en la Ser.

Posse reiteró que por su cabeza no pasa la dimisión. «Yo me voy a defender siempre que tenga la verdad. Cuando cometa una ilegalidad no tendré problema en dimitir y agachar la cabeza», dijo. Y es que, según su criterio, «no he hecho nada ilegal» y tampoco «he incumplido el código ético del partido». En esa línea, la alcaldesa ha avanzado que publicará «todos los perfiles de las personas que se contraten, para que sean públicos y se vea qué currículum tienen».

Por otro lado, el Ayuntamiento recurrirá la revocación por parte de los tribunales del nombramiento de Jesús Miguel Espelosín. «Lo que se cuestiona son sus años de experiencia, y lo que tenemos es un informe técnico del jefe de sección de Recursos Humanos de la Gerencia de Urbanismo en el que se confirma que todos los candidatos, que fueron ocho en total, cumplían los requisitos», aseguró Posse.