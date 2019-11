La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha convocado cuatro días de paro de dos horas durante el mes de noviembre, para los días 22, 25, 27 y 29, y una huelga de 24 horas el 3 de diciembre para exigir que el Ayuntamiento de Madrid contrate personal.

Los paros de los días de noviembre serán de dos horas en cada turno, es decir, dos horas de paros en la mañana, otras dos en la tarde e igual durante el turno de noche, mientras que para el día 3 de diciembre se convoca una huelga de 24 horas, ha explicado a Efe Elías Calderón, miembro del comité de empresa de EMT.

Así lo ha decidido este jueves de forma una asamblea decisoria a la que han acudido 2.000 trabajadores de la EMT por la mañana, y que tendrá una segunda edición a las 17.30 de esta tarde.

Se han aprobado dos cuestiones, por un lado, la convocatoria de huelga, y, por otro, el "compromiso" de toda la plantilla de la EMT, tanto los trabajadores del servicio de autobuses como los de Bicimad y los de Teleférico, de defender conjuntamente "todos" esos servicios ante posibles futuras externalizaciones o intentos de ello por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP).

"Con la presión de la convocatoria de huelga esperamos que al menos podamos sentarnos a negociar un calendario en la empresa para que entren nuevos conductores y conductoras para que no se deteriore el servicio, que ya está deteriorado", añade Calderón, al tiempo que apostilla que en septiembre tendrían que haberse incorporado 85 nuevos trabajadores. Efe

El Ayuntamiento califica de "política, preventiva e injustificada" la huelga anunciada por la EMT

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, calificó este jueves de "políticos, preventivos e injustificados" los paros y la huelga convocada. Así lo señaló durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz aseguró que no sabe "cuál es la excusa" que se está planteando para hablar de estos posibles paros y huelgas. "No se han adoptado decisiones por parte de este equipo de Gobierno que justifiquen en ningún caso esos paros", criticó, en declaraciones recogidas por Sevimedia

Además, la portavoz añadió que en el presupuesto de 2020 -aprobado hace unos días por el propio Consejo de Administración de la EMT- "se recogen los compromisos adoptados en el convenio". Por lo tanto, "creo que no está justificada y tiene motivaciones políticas", reiteró.

Respecto al asunto de las privatizaciones, "ya hemos dicho por activa y por pasiva que la EMT no se va a privatizar y que no deja de ser una excusa es evidente, porque desde el Ayuntamiento no se está planteando ni se tiene encima de la mesa esa cuestión", remarcó Sanz.

En este sentido, reconoció que sí han hablado de hacer un estudio de BiciMAD en cuanto a las posibles alternativas que pudiera haber para mejorar su gestión pero "en este caso de lo que estamos hablando es de los autobuses de la EMT y ese asunto no está sobre la mesa", apostilló la portavoz municipal. Sevimedia