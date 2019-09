La prórroga de los presupuestos de la Comunidad de Madrid no impedirá las rebajas fiscales

La prórroga de los presupuestos de la Comunidad de Madrid correspondientes a 2019 no impedirá llevar a cabo las deducciones fiscales anunciadas la semana pasada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según fuentes del Gobierno regional.

Para poner en marcha las rebajas fiscales no se requiere la aprobación de unos nuevos presupuestos, puesto que se llevarán a la Asamblea de Madrid en una ley específica.

Díaz Ayuso quiere aplicar "lo antes posible" deducciones fiscales para personas con familiares en situación de dependencia en el hogar, para jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y para estudiantes que necesitan pedir créditos para continuar sus estudios.

La Comunidad de Madrid prorrogará los presupuestos vigentes porque el Gobierno de España no ha comunicado a las autonomías los ingresos con los que contarán en el año 2020, por lo que resulta "inviable" confeccionar unas cuentas "serias y rigurosas".

La Administración regional no podrá elaborar sus presupuestos mientras no se forme un Gobierno en la nación y no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno central tiene retenidos un total de 1.237 millones de euros de las entregas a cuenta que le corresponden a la Comunidad de Madrid, que son fundamentales para sostener los servicios públicos en la región.

Ante el bloqueo de los fondos de la financiación autonómica, el Ejecutivo madrileño ha decidido retener 217 millones de euros de las distintas consejerías y realizar habilitaciones de crédito por valor de 177 millones de euros.

La combinación de ambas medidas permitirá cubrir la falta de ingresos producto del "bloqueo financiero" que sufren las comunidades autónomas y seguir prestando unos servicios públicos de calidad.

Los 217 millones de euros no se van a restar "de ninguna manera" de las partidas destinadas a sufragar los servicios públicos esenciales, sino de iniciativas con una baja ejecución o que directamente no iban a poder ejecutarse en lo que queda de año, como la construcción de edificios que requieren de licitaciones. Efe