Las 120 cosas que hacer en "Madrid Hotel Week"

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha presentado esta mañana en el Hotel Novotel Madrid Center la tercera edición de ‘Madrid Hotel Week’. Bajo el claim ‘Pide tu Deseo’, este evento se celebrará del 11 al 17 de noviembre en más de 65 establecimientos hoteleros, que se convertirán en los principales protagonistas de la vida profesional, cultural, gastronómica y de ocio de la región a ofrecer más de 120 actividades diseñadas para todos los públicos.

Este año, la Asociación ha apostado por una edición más sorprendente y experiencial con la que quiere recordar el importante papel que juega este sector a la hora de impulsar la imagen de Madrid y la de sus hoteles que, a través de acciones como esta, ya se han consolidado como un atractivo más del destino al poner a disposición de ciudadanos y turistas múltiples posibilidades más allá del alojamiento.

“El éxito de la edición pasada, con más de 47 hoteles participantes y un programa que superaba las 100 actividades, nos ha impulsado a diseñar una programación más arriesgada e innovadora con el objetivo de seguir ofreciendo un producto diferencial con el que atraer a madrileños y visitantes”, ha señalado la secretaria general de la AEHM, Mar de Miguel.

En este sentido, ha continuado explicando que con el lema ‘Pide tu Deseo’ la AEHM ha querido romper con la idea tradicional del hotel como lugar donde solo alojarse, para visibilizar que son espacios en los que es posible hacer realidad algunos sueños gracias a la amplia variedad de servicios y actividades que ofrecen. “Queremos que nuestros hoteles sean lugares donde se cumplan y se complazcan deseos. Donde se pueda disfrutar de una experiencia completa, desde que entras hasta que sales por la puerta”, ha matizado.

Novedosas propuestas gastronómicas de la mano de reconocidos chefs, coctelería rompedora y vanguardista, un ‘Viaje Cervecista’, masterclass, rutas históricas por diferentes hoteles, actividades para gamers y apasionados por la tecnología, exposiciones exclusivas, interesantes y ‘maridadas’ apuestas culturales, misceláneas musicales, opciones wellness, microteatro o gymkanas son algunas de las actividades que ofrece el programa de ‘Madrid Hotel Week’ de este año. Algunas de estas no tendrán coste para los participantes, otras tendrán aforo limitado, otras serán de pago, pero con precios especiales y otras estarán destinadas solo a profesionales del sector turístico.

Un año más, en ‘Madrid Hotel Week’ también habrá espacio para los profesionales del sector hotelero y turístico, quienes podrán acudir, del lunes 11 al jueves 14, a diversas mesas redondas informativas y de debate, conferencias o ponencias como las organizadas de la mano de Turespaña, Booking, CBRE, Caixa Bank, El Corte Inglés División Empresas, STR & ImJoying; así como de la Universidad Politécnica de Madrid con iniciativas de jóvenes estudiantes de diseño.

Para la puesta en marcha de este programa, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha vuelto a contar con el apoyo del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Comercio y Partenariado, Patrimonio Nacional, así como de otras instituciones privadas que han visto en la ‘Madrid Hotel Week’ una oportunidad para ofrecer a madrileños y turistas la posibilidad de vivir nuevas experiencias y de conocer Madrid como destino.

PROGRAMACIÓN (www.madridhotelweek.com)

Aquellos que disfrutan con la gastronomía y coctelería (catas, degustaciones y alguna masterclass), encontrarán en esta tercera edición de ‘Madrid Hotel Week’ una amplia variedad de posibilidades para pasar una semana en grande. A modo de ejemplo, podrán degustar cenas “secretas” en diferentes estancias de un hotel, realizar un recorrido por un producto tan otoñal como son las setas, vivir una ‘experiencia sensorial’ que podrán a prueba los sentidos, acercarse a las recetas más tradicionales y castizas de Madrid o hacer un ‘Viaje Cervecista’ de la mano de Mahou. Todo ello, maridado con cócteles especiales diseñados para la ocasión, así como por diferentes catas de los mejores “caldos” para los paladares más exigentes.

Durante esa semana, también habrá espacio para la historia, el arte y la cultura con más de 25 actividades entre las que se encuentran, por ejemplo, la visita guiada a la colección de automóviles clásicos desde los años 20 en los ApartoSuites Jardines de Sabatini, el recorrido por las bellas estancias del centenario Hotel NH Collection Madrid Gran Vía o la ruta que se realizará para conocer el interior del Hotel Pestana Plaza Mayor Madrid que permitirá entender como fue la construcción de esta ‘Casa de la Carnicería’ en el siglo XVII.

Por otro lado, será posible conocer la colección de arte étnico del Hotel Urban, la exposición de mosaicos romanos del siglo II al IV d.C del Hotel Villa Real, la muestra fotográfica ‘New Era. Same Soul’ del Hotel VP Plaza España Design ubicado en plena Plaza de España o caminar por los pasillos del Hotel Villamagna para ver la obra del escultor palentino David Rodríguez. Además, tanto madrileños como turistas podrán hacer una visita cultural al Museo Sorolla previa a la degustación de una tapa con mucho “arte”, disfrutar de una escapada al Museo Lázaro Galiano o vivir una experiencia inolvidable en el Museo Thyssen-Bornemisza de la mano de ‘Las Rozas Village’; un auténtico diálogo entre arte y moda.

Asimismo, en esta tercera edición de ‘Madrid Hotel Week’ habrá espacio para un concurso de pintura con un premio de hasta 1.000 euros y también para la presentación del libro ‘Perros con Placa’ del actor de la serie la Casa de Papel, Mario de la Ros, en el Hotel 7 Islas. También, existirá la posibilidad de hacerse un retrato en el Hotel Barceló Emperatriz o de asistir a una masterclass de pintura con idílicas vistas y música de fondo en el Hotel H10 Puerta de Alcalá.

Para los amantes de la música, la AEHM ha incluido en el programa de esta edición el concierto solidario de flamenco y un cóctel benéfico a favor de Unicef organizado por el Hotel The Westin Palace que del que ya no quedan entradas , una masterclass de guitarra en el Hotel Barceló Imagine, así como un espectáculo de danza contemporánea de la mano de la compañía Kor’sia diseñado para tres diferentes espacios del Hotel Pestana Plaza Mayor que culminará con una degustación culinaria gracias al acuerdo que mantiene la Asociación con Mastercard. Los titulares de tarjeta Mastercard podrán adquirir esta experiencia en www.priceless.com.

Además, habrá espacio para una sesión con música estilo Broadway en el Hotel Barceló Torre de Madrid, una Jazz Session inspirada en el gran musical ‘La La Land’ que se podrá sentir en el Hotel Only You Atocha o una clase de milonga, baile típico de Argentina y Uruguay, en el Hotel 7 Islas. En este sentido, y a través de la colaboración de la de la AEHM con Celeste, el Hotel The Principal sorprenderá un concierto de Jazz de la mano de Sofía Buckingam al tiempo que se degustan dos copas de vino, mientras que el Hotel H10 Villa de la Reina pondrá a disposición de los asistentes los mejores ritmos musicales en directo acompañados de una copa de la mejor cosecha vinícola. También se podrá asistir a la representación teatral ‘Ver y Saberse Vista’ en el Hotel Liabeny y al monólogo de humor que tendrá lugar en el Hotel VP Jardín Metropolitano.

Para potenciar la vida saludable y la práctica de deporte la AEHM ha programado carreras a lo largo de la ciudad y ha puesto a disposición de todos los públicos actividades wellness que se entremezclarán con conceptos como la gastronomía, el yoga o el más puro fitness. Un spa nocturno, masajes relajantes acompañados de deliciosas bebidas y tapas, tratamientos de belleza y opciones de relax orientales, son algunas de las opciones incluidas en esta edición.

La Asociación también ha pensado en los pequeños de la casa y, por este motivo, ha desarrollado un diverso programa que cuenta, entre otros, con una gymkana por varios hoteles de Madrid junto con los conserjes de la Asociación las Llaves de Oro de España, una masterclass de pastelería para aprender a elaborar un roscón de la mano de Alejandro Montes, chef de Mama Framboise en el Hotel H10 Villa Reina, un taller gastronómico en familia en el Hotel Miguel Ángel By BlueBay o una sesión de cine solidario y posterior concurso de disfraces “maridado” con palomitas, perritos calientes y refrescos en el Hotel Hilton Madrid Airport.

Los entusiastas de la fotografía podrán vivir una experiencia shooting en los rincones más instagrameables en el Hotel Barceló Torre de Madrid, hacerse una foto profesional en una bañera de una suite del Hotel Coolrooms Atocha Madrid o un book profesional en el Hotel Barceló Emperatriz. En esta edición, los gamers podrán poner en práctica sus habilidades rememorando juegos de los años 80’ y 90’ en las máquinas Arcade del Hotel Aloft Madrid Gran Vía y también utilizar la aplicación de creación y diseño en 3D Tilt Brush VR. Además, también será posible estudiar el firmamento desde la azotea del Hotel Novotel Madrid Center de la mano de un profesional que explicará los secretos que hay detrás de los principales astros.

Para finalizar, se pondrán en marcha varias actividades relacionadas con la moda y la belleza como un taller de tendencias encabeza por un experto en estilismo, una beauty party en la que se podrá disfrutar de diversos tratamientos de belleza o las sesiones que realizará ‘Las Rozas Village’ para conocer las últimas tendencias de las mejores marcas de moda nacionales e internacionales para llenar tu maleta.