"Operación descabalgue" de Díaz Ayuso de la presidencia madrileña

No ha pasado ni un mes desde que Isabel Díaz Ayuso tomara las riendas de la presidencia de la Comunidad de Madrid y podría verse ya sentada en la Asamblea de Madrid dando explicaciones en una comisión de investigación sobre el supuesto trato de favor a su familia de Avalmadrid. Se trata de la entidad financiera pública constituida para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid con el objetivo de facilitar el acceso a una financiación preferente y otorgar avales y fianzas frente a las Administraciones Públicas y ante terceros, en condiciones mucho más ventajosas que las que podía ofrecer la banca tradicional. Y no solo ella, también hasta la propia madre de Díaz Ayuso podría ser llamada a declarar. La cuestión es que esto será posible gracias a su socio de gobierno, Ciudadanos, que ayer se mostró partidario de dar su apoyo a la creación de esta comisión de investigación impulsada por los partidos de la izquierda para «poner luz y taquígrafos» a lo ocurrido en Avalmadrid, dijo el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado (Cs). Y además, en un afán de que haya la máxima transparencia, quiere que se haga «le pese a quien le pese y caiga quien caiga», una afirmación que ha provocado múltiples interpretaciones. Fuentes consultadas enmarcan este paso en un intento de los naranjas de descabalgar a Díaz Ayuso a la vista de la estrategia del partido a nivel nacional de «sustituir al PP». Ahora, más que nunca, cobra especial importancia un párrafo del acuerdo de gobierno PP-Cs que está dando mucho que hablar y que dice literalmente: «En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la presidenta, la presidencia en funciones recaerá en el vicepresidente (de Cs); por su parte, el PP nombrará entre sus consejeros un portavoz del segundo (que ocuparía la vicepresidencia)».

Otros, sin embargo, interpretan el paso de los naranjas como un intento de mantener la coherencia de su discurso y borrar toda huella de corrupción cuando se baraja a nivel nacional la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones. De lo que no queda duda es de que ya supone la primera fricción del gobierno de «cohabitación» que ha salido tras las elecciones en la Comunidad. De hecho, el ex asesor de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ayer arremetió contra el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, al acusarle, a través de las redes sociales, de haberse beneficiado «por la cara» con un contrato de 102.000 euros de la Asamblea de Madrid.

Aguado defendió su apoyo a la comisión de investigación como una «apuesta por la transparencia, por la regeneración, hacer que la Comunidad se convierta en una oficina con paredes de cristal y que todo el mundo sepa lo que vamos a hacer nunca puede enfrentar a dos socios de una coalición». Ayer también insistió en la idea de cerrar Avalmadrid o desvincular la Comunidad de esta entidad después de que el Banco de España haya detectado casi un centenar de «operaciones inadecuadas».

Casi al mismo tiempo, el portavoz del Grupo parlamentario de Cs en la Asamblea, César Zafra, anunciaba el apoyo a la comisión con el argumento de que «el que la hace la paga y no nos va a temblar la mano en llamar a nadie», dijo sin vacilaciones al ser preguntado sobre la posibilidad de que Díaz Ayuso fuera una de las que acudiera a prestar declaración. Lo hizo después de que Unidas Podemos, Más Madrid y el PSOE registraran en la Asamblea de Madrid la solicitud de una comisión de investigación para que se aclaren lo que consideran presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid desde 2007 a 2018. Los votos de Cs son decisivos para que la Mesa de la Asamblea de su visto bueno a la comisión ya que, junto los del PSOE, sumarían mayoría (cuatro de los siete votos de la Mesa).

El portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, manifestó su preocupación porque «hay un modo de entender la política y de hacer las cosas que beneficia a intereses particulares. Aunque sólo el 31% de Avalmadrid es dinero público, los nombramientos del consejo de dirección se hacen desde el Gobierno y creemos que tenemos que utilizar los instrumentos parlamentarios para aclarar social y políticamente lo sucedido».

Gabilondo espera que la comisión pueda echar a andar en septiembre y se quejó de que «algunos entienden la política como la utilización de los instrumentos al servicio de intereses particulares e incluso propios y familiares y allegados poniendo en riesgo dinero público para esos intereses y esto está haciendo un daño tremendo a la credibilidad de la política». El portavoz del PSOE espera que Cs no ha dejado claro si su grupo apoyara expresamente la comparecencia expresamente de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. «Requeriremos la comparecencia de todas aquellas personas que puedan aportar luz sobre lo sucedido, no excluimos a nadie, no es una comisión contra una persona sino contra un modo de hacer política», dijo.

El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, justificó su apoyo a la comisión de investigación sobre Avalmadrid porque «nos preocupa el uso del dinero público para privilegiar a unos pocos y que esta presidenta pueda venir con un escándalo bajo el brazo o con tres, como ha pasado con todos los presidentes del PP de Madrid, que están todos imputados». En su opinión, «hace falta esta comisión porque Esperanza Aguirre, la matriarca de la posible corrupción, y Cristina Cifuentes, son referentes políticas de Díaz Ayuso y habrían incurrido en un posible caso de financiación ilegal del PP. Queremos estar seguros de que de esta presidenta nos podemos fiar». Y es que cree que «hay un riesgo moral de que nos acostumbremos a la corrupción (...) cuando uno es presidente y se investiga su relación con las instituciones no puede decir que sea una cuestión personal», dijo.

La mejora de la trayectoria política no ha coincidido precisamente con una mejora de la economía familiar. Díaz Ayuso ya ha contado en más de una ocasión la historia de cómo su familia se arruinó hace diez años y de manera paralela vivió la grave enfermedad de su padre.

Los malos augurios de Unidas Podemos

La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, cree que «es una vergüenza que Díaz Ayuso haya llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid ahogada por los escándalos y debe venir a dar explicaciones a la Asamblea. El PP es una organización criminal de corrupción que ha funcionado a base del saqueamiento de lo público», sentenció.

Serra cree que la actual presidenta madrileña «podría tener conocimiento de la corrupción del PP y no nos sorprendería que Díaz Ayuso acabase dimitiendo por Avalmadrid como por su relación en la Púnica», sentenció.