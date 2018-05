Primer pleno en la Asamblea de Madrid sin Cristina Cifuentes

Federico Jiménez de Parga ha jurado su cargo como diputado del Grupo Popular en sustitución de Cristina Cifuentes después de que la ex presidenta renunciara a su acta de diputada y solicitara su reingreso en la Universidad Complutense de Madrid. Jiménez de Praga había estado hasta ahora trabajando como director gerente del consorcio urbanístico Escorial de la Comunidad de Madrid, también es consejero del Consejo Asesor de RTVE en Madrid y miembro de la Comisión Nacional de Deportes del PP, entre otros cargos. No obstante, Jiménez de Praga no es nuevo en la Asamblea madrileña, ya fue diputado en la VI y VII legislatura.