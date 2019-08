Vox critica el aumento de consejerías: "El dinero de los madrileños no está para pagar sillones"

Además, la dirigente de Vox ha defendido la necesidad de "solidaridad" entre todas las autonomías y no pensar solo en Madrid porque otras regiones no tienen tantas "ventajas" por lo que pide una "política homogénea fiscal" y también en "justicia, educación o sanidad".

La felicitación de Cifuentes

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no ha acudido a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, pero no ha dudado en felicitarla a través de su perfil de Twitter. “Mi padre siempre decía que lo importante del mérito no es que los demás te lo reconozcan, sino llegar a merecerlo; la íntima satisfacción del deber cumplido. Querida Isabel Díaz Ayuso, te deseo lo mejor en esta nueva andadura. De corazón”. Ha acompañado estas frases con una foto de las dos juntas en un acto oficial.