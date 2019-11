La visita de Pedro Sánchez a Los Alcázares genera crispación en el Gobierno regional

La visita de mañana del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al municipio de Los Alcázares podría generar nuevos confictos políticos entre los principales líderes de la Región. Un mitin de los socialistas que, no obstante, podría tensar aún más la situación que atraviesa la Comunidad tras la crisis del Mar Menor, y que el propio presidente murciano, Fernando López Miras, no ve con buenos ojos. “Si viene a hablar del Mar Menor en un mitin y no con el presidente de la Región, desde luego estarán dando muestra de que lo están usando como arma electoral en plena campaña, y que se quieren reír de los murcianos utilizando políticamente algo tan grave y doloroso”.

Así se ha referido López Miras a la negativa de Sánchez, nuevamente, a concertar un encuentro entre ambos dirigentes para poner en común las medidas a tomar de cara a la recuperación y regeneración del Mar Menor.

“El objetivo del encuentro es poder evaluar conjuntamente la situación y saber qué va a hacer el Gobierno de España”. Un panorama que “no puede esperar más” y ante el que hay que dejar de lado, según López Miras, los reproches electorales.

“Porque las gentes del Mar menor no necesitan el compromiso ni el apoyo de Pedro Sánchez, sino medidas concretas, con presupuesto y con un plazo de ejecución”, ha ratificado. Así, se pregunta si el Gobierno de España va a plantear estas medidas, porque el Mar Menor “ya no tiene más espera”.