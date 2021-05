Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 24 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 24 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El Presidente de la Xunta de Galicia defiende que se respete el poder territorial y criterio en los fichajes de Cs. «La Legislatura va a durar todavía».

Sabe que todo lo que dice tiene repercusión en su partido. Y por eso en su formación saben que hay que leerle siempre entre líneas. En esta conversación se le entiende bien cuando habla de liderazgo, de estrategia, de Ayuso, de Vox o de los pactos de Estado.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha avalado ya en seis ocasiones las decisiones adoptadas por el juez del “caso Voloh”, Joaquín Aguirre, según se desprende de las resoluciones judiciales a las que ha tenido acceso LA RAZÓN. En este procedimiento el magistrado investiga un supuesto desvío de fondos para promover la independencia de Cataluña y la posible intervención del Gobierno ruso en el ‘procés’.

«No hay ningún contacto con España desde el estallido de esta crisis actual», causada por la entrada en suelo español en secreto del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser hospitalizado por covid-19 en un hospital de Logroño. Son palabras del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita, que fue entrevistado ayer por la emisora francesa Europe 1.

Con sus palabras, Burita quiso desmentir explícitamente a la ministra española Arancha González-Laya, quien por la mañana dijo en los micrófonos de Radio Nacional de España que España y Marruecos mantienen conversaciones de manera discreta.

Hoy hace una semana comenzó un goteo inusual de inmigrantes en El Tarajal, en Ceuta. Pronto se transformó en una avalancha de ilegales que, auspiciados por Marruecos como «arma arrojadiza» contra España, llegaron a la Ciudad Autónoma sin saber, la mayoría de ellos, cuál era el verdadero motivo de ese éxodo masivo. En menos de 48 horas más de 8.000 personas atravesaron el famoso espigón a nado ante la mirada atónita de los residentes de Ceuta, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Si bien es cierto que esta ciudad está acostumbrada a lidiar con los pasos continuados de marroquíes y subsaharianos que ven en esta frontera la posibilidad de una vida mejor, la realidad es que ninguno de los lugareños recuerda una situación similar.

La pandemia de Covid-19 empieza a tocar fin en España. Al menos, no está previsto que golpee ya ni siquiera con la mitad de fuerza con la que lo ha hecho en las sucesivas olas desencadenadas desde su eclosión, en marzo de 2020. Las optimistas perspectivas que se dibujan en el horizonte a corto plazo han sido ya esbozadas por varios especialistas, pero acaba de corroborarlas el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), el mismo organismo que hace apenas unos meses acertó al predecir con mucha antelación la dura factura que pasarían la segunda y la tercera gran embestida del virus en términos de contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos.

El Certificado Covid Digital estará disponible para todos los europeos, vacunados y no vacunados. La pasada semana las capitales europeas y la Eurocámara llegaron a un acuerdo para que este documento pueda fomentar la movilidad y salvar la temporada turística, una de las peticiones de países con importantes intereses en el sector como España, Grecia o Italia. Aquí explicamos todo lo que debes saber.

Miles de vecinos de Madrid, en pie de guerra contra las “dark kitchens” surgidas al calor de la pandemia. La calle de José Calvo, en el barrio de Tetuán, siempre fue tranquila. El barrio aún conserva un cierto ambiente de pueblo, de vecindario en el que todos se conocen y donde no hay grandes sobresaltos. Todo esto cambió durante el confinamiento. A la altura del número 10, en lo que había sido un almacén de papelería de 862 metros cuadrados, comenzaron unas obras ruidosas «con unas máquinas enormes». Según dijeron a los vecinos, allí «iban a construir unos trasteros». Hoy, un año después, los «trasteros» son 21 cocinas fantasma que operan a pleno rendimiento y que han puesto a los vecinos en pie de guerra.

Ángela Tejedor Capitán, bautizada por su entorno más cercano como ‘Ángelita’ falleció este sábado 22 de mayo en Ibiza, tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN. La matriarca de los Molina y mujer del desaparecido Antonio Molina tenía 88 años y no pudo superar unas dolencias propias de su edad. En los próximos días se trasladará el cuerpo a Madrid para ser enterado en el cementerio de Fuencarral.

No, lo digo en serio. No debe ser nada fácil señalar con exactitud el lugar donde fue enterrado un individuo hace 2.000 años, pero la idea de identificar las tumbas no ya de dos ni de tres, sino de doce individuos que vivieron hace veinte siglos, y para colmo las de doce individuos que viajaron por todo el mundo conocido predicando la palabra de Jesús, la idea de encontrarlas roza lo rocambolesco. Quiero decir que las reliquias de algunos apóstoles viajaron miles de kilómetros desde su lugar de fallecimiento, desaparecieron, volvieron a aparecer, se dividieron en diferentes remesas y enviadas a puntos separados. Que no, que lo digo en serio. Esto no es nada fácil. Y ya no sé si creer que sus restos mortales estén en este u otro lugar sea una cuestión de fe o de credulidad.

La anunciada muerte de Antonio Alcántara en “Cuéntame”, el personaje al que ha dado vida Imanol Arias durante veinte años en TVE, marca el fin de una época dorada para el veterano actor. Aunque su desaparición de la serie no es inminente, el fin de su personaje, le llega en uno de los momentos más difíciles de su vida. Recién separado de la mujer con la que ha compartido los últimos once años de su vida, Irene Meritxell, el leonés vive una debacle personal debido a sus problemas con Hacienda.