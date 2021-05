Así será el nuevo pasaporte covid

La pasada semana las capitales europeas y la Eurocámara llegaron a un acuerdo para que este documento pueda fomentar la movilidad y salvar la temporada turística, una de las peticiones de países con importantes intereses en el sector como España, Grecia o Italia. Aquí explicamos todo lo que debes saber.

-¿Qué es este certificado?

Un documento con un código QR que estará disponible en formato digital y en papel. Será expedido de manera gratuita por la autoridades nacionales y deberá estar interoperable entre todos los Estados de la UE. Esto significa que el resto de los países europeos podrán acceder a la información a través de este código cuando se realice un desplazamiento dentro del club comunitario.

-¿Hay que estar vacunado para obtenerlo?

No necesariamente. En este documento aparecerá el antídoto recibido, la fecha y el número de dosis. Pero también si se ha pasado una prueba PCR en el límite máximo de 72 horas antes del viaje o se ha sufrido la enfermedad en los últimos seis meses y puede demostrarse con un test serológico. No se quiere discriminar a aquellas personas que, por su grupo de edad, no han podido ser vacunadas o que no quieren recibir el antídoto.

-¿Para qué sirve?

El propósito reside en que este documento facilite la movilidad entre los países europeos para salvar la temporada turística. La máxima general es que los viajeros inmunizados no deban sufrir restricciones como cuarentenas o test PCR. A pesar de esto, las capitales han conseguido cierto margen de maniobra. Podrán introducir estas restricciones si así lo aconseja la situación epidemiológica, pero antes deberán informar al resto de los países y a la Comisión Europea y justificarlo al menos 48 horas antes.

-¿Podemos vivir un nuevo caos de medidas nacionales?

El acuerdo pide que este poder de cada país de imponer restricciones se use «sólo si es necesario y de manera proporcional para salvaguardar la salud pública». Se tendrán en cuenta los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y las evidencias científicas.

-¿Qué vacunas serán reconocidas?

Aquellas que han recibido la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés): Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca. Esto deja fuera al suero ruso Sputnik, administrado en países como Hungría, pero cada Estado podrá decidir si lo incluye en su lista, al igual que las vacunas avaladas por la OMS, como el antídoto chino Sinopharm.

-¿Puedo viajar si sólo he recibido una dosis de la vacuna?

Sí, en el caso del suero de Janssen (hasta ahora el único que requiere un solo pinchazo). En cuanto al resto (que requieren dos inyecciones) dependerá de las autoridades nacionales decidir si una sola dosis equivale a la inmunización completa a la hora de levantar o no las restricciones.

-¿Cuánto me va a costar el test PCR?

El Parlamento Europeo ha batallado para que estas pruebas sean gratuitas, pero al final tan sólo ha conseguido que la Comisión Europea utilice 100 millones de euros para abaratar su coste ( con la posibilidad de destinar otros 100 más). Se espera que estos fondos se utilicen, sobre todo, para aquellos viajeros que están obligados a constantes desplazamientos por razones familiares o laborales. Dependerá de cada Estado el precio final. Algunos países como Francia las ofrecen de manera gratuita pero la mayoría de las capitales se han opuesto en las negociaciones a este sobrecoste para sus cuentas públicas.

-¿Serán válidos los test de antígenos?

La Comisión recomienda a los Estados miembros que este tipo de test mucho más baratos (menos de 5 euros) y rápidos puedan aparecer en el documento, pero será cada país el que decida si les otorga la misma validez que a las pruebas PCR.

-¿El precio de las pruebas PCR no puede desincentivar los viajes?

Es uno de los temores de la Eurocámara, pero Bruselas confía en que a medida que haya más vacunados disminuya también el requerimiento de pasar este tipo de test y que cada vez más Estados reconozcan la pruebas de antígenos, cuya fiabilidad ha mejorado.

-¿Cuándo comenzará a funcionar?

El 1 de julio, con un periodo de adaptación de 6 semanas. Bruselas reconoce que hay cinco países que no están preparados para que este documento sea interoperable, pero confía en que no será necesario recurrir a este periodo de adaptación.

-¿Qué se hará con estos datos?

No se pueden utilizar para otros fines, más allá de los ya citados. El resto de los países europeos no podrán retener estos datos, tan sólo leer su contenido. Tampoco habrá una base común europea. La lista de entidades que reciban y procesen esta información será pública, para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de privacidad.

- ¿Cuánto tiempo será valido el documento?

En principio tan sólo durante un año. Pasado este plazo, las instituciones europeas deberán decidir si amplían su validez.

-¿ Y los viajeros de terceros países?

Los Veintisiete ha acordado abrir sus puertas a ciudadanos de terceros países ya inmunizados con antídotos validados por la EMA y la OMS. Esto rige para viajeros de EE UU y Reino Unido.