Un juez investiga una ayuda que otorgó Pere Aragonès a una fundación cercana a ERC

El titular del Juzgado de Instrucción número de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acordado abrir una nueva pieza separada, la quinta, dentro del denominado “caso Voloh” en la que va a investigar si cargos de la Generalitat han cometido los delitos de tráfico de influencias y de malversación de fondos públicos con las subvenciones otorgadas en 2017, 2018 y 2019 a la Fundación Pedagógica El Brot, de la que primero fue patrono y después presidente el ex conseller de ERC Xavier Vendrell, según consta en un auto de 22 de abril, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El juez Aguirre ha acordado abrir esta investigación tras recibir un informe de la Guardia Civil en el que se analiza la denominada “Operación Villa Bugatti”, cuyos hechos están conectados con la causa principal, por la que ya fue detenido en octubre pasado el propio Vendrell.

En cuanto a la posible malversación de dinero público, la información facilitada por las entidades bancarias a la Guardia Civil pone de manifiesto que el cargo de Generalitat que firmó en 2017 la concesión de una subvención de 150.000 euros a esta fundación fue el entonces secretario de Economía de Vicepresidencia, Pere Aragonès, ahora candidato de ERC a la presidencia del Govern. En concreto, este dirigente republicano fue nombrado por el ahora fugado Carles Puigdemont el 19 de enero de 2016 para el cargo de secretario de Economía, puesto en el que permaneció hasta el 2 de junio de 2018.

También hizo el seguimiento

También Aragonès habría sido, siempre según la información recogida por la Guardia Civil de las entidades financieras, el responsable de realizar el seguimiento de estas ayudas, que para los agentes podrían haberse utilizado de forma fraudulenta.

Además del actual candidato de ERC el otro cargo que firmó las subvenciones bajo sospecha fue “el secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda” de 2018 y 2019, completa el dosier policial, que ha convencido al magistrado de Barcelona para abrir una pieza separada para investigar de forma individualizada los hechos presuntamente delictivos.

“Fueron estos cargos”, prosiguen los agentes, “quienes mantuvieron las relaciones con la fundación bancaria respecto a las ayudas a la Fundación El Brot y fueron estas personas las integrantes de la comisión de seguimiento establecida en los convenios”, concluye el informe de la Policía Judicial que auxilia al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Recibieron 232.000 euros

La Fundación El Brot, que realiza actividades escolares, resultó beneficiaria de un total de 850.000 euros entre 2017 y 2019, según la información recabada. Sin embargo, solo ha recibido de forma efectiva 232.000 euros.

“De estos 232.000 euros, un total de 149.718 euros pudieron haberse destinado a finalidades distintas a aquellas para las cuales habían sido adjudicados, puesto que redundaron en beneficio de Maresme Futur y de Bauleer Serveis i Promocions SL, siendo utilizada la fundación como instrumento para financiar actividades de aquellas mercantiles vinculadas al proyecto de Sant Vicenç dels Horts, primero, y de Villa Bugatti, después”, prosigue la Guardia Civil, que después recuerda que empresas vinculadas “al arquitecto Jordi Solé han facturado alrededor de 110.000 euros a través de la mencionada Bauleer y de A112 Arquitectes SLP”.

Pere Aragonès, hace declaraciones a los periodistas en el Palau Robert de Barcelona el 23 de abril de 2021

Precisamente sobre las ayudas asignadas por la Generalitat, en una grabación realizada por la Guardia Civil el 1 de septiembre de 2020 por orden del magistrado Aguirre, Vendrell especifica a una persona que había hablado “tres cuartos de hora con Marta Rovira”, a la que según su relato le pidió que llamara a Chakir [El Homrani Lesfa, conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat] por todo el tema de Villa Bugatti, para que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela. A mí se me tiene que tratar muy bien”, aseguró el ex conseller de ERC, indica la transcripción del audio.

Por todo ello la Guardia Civil, que entiende que en la Generalitat se ha podido haber realizado “una mala gestión de los fondos desviando parte de los mismos a entidades ajenas a la Fundación El Brot”, reclama al juez Joaquín Aguirre que cite a declarar al secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Albert Castellanos Maduell.

“Dinero negro”

En el informe, los agentes también implican a la Generalitat en un presunto “pelotazo” urbanístico urdido por el ex conseller de ERC Xavier Vendrell en la finca “Villa Bugatti” en Cabrera de Mar (Barcelona), tal y como informó LA RAZÓN.

En otra grabación policial, esta de 26 de octubre de 2020, Vendrell habla con uno de sus socios en la empresa Maresme Futur SL, Antonio Segarra Barrete. Y este último le pide al ex conseller hablar “del dinero que le ha dejado en negro” y “de lo que se ha facturado en blanco”.

Vendrell lamenta en ese momento que su interlocutor diga “cosas que no tenía que decir” y le emplaza después a verse en persona. Sin embargo, Segarra insiste en sus alusiones al dinero opaco, quejándose después de que tenía que “rehacer la hoja porque no sabía que había tanta parte en negro”. Y Xavier Vendrell le corta, explica la Guardia Civil en su informe, que relata después que el ex conseller de ERC reprende a Segarra por haber dicho de nuevo las palabras “dinero negro”: “Joder, Toni, hostia”.

Imagen del sumario del 'caso Voloh'

Los agentes consideran que las alusiones de que en “Villa Bugatti” se utiliza dinero negro se producen mientras al ex edil de ERC del municipio Enric Mir se le incautaron 38.000 euros en efectivo “de muy dudosa justificación”.