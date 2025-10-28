Bonoloto: comprobar resultado del sorteo de hoy, martes 28 de octubre de 2025

En el sorteo de hoy, martes 28 de octubre de 2025, los números premiados de la Bonoloto se publicarán a partir de las 21:30 horas.

La Bonoloto es uno de los sorteos de lotería más conocidos en España. Fue lanzado en 1988 con un objetivo claro: ofrecer una alternativa quizás más económica y frecuente a la tradicional Lotería Nacional. Con un coste de participación más bajo y una mayor frecuencia de sorteos, la Bonoloto se ha convertido en una opción atractiva para muchos jugadores.

El juego consiste en seleccionar seis números del 1 al 49, y el sorteo se celebra de lunes a sábado. A diferencia de otros juegos de azar, la Bonoloto ofrece la posibilidad de jugar con la modalidad de "recaudación automática", donde el sistema genera combinaciones de números aleatorias para el jugador.

Además del premio mayor, que se otorga a quienes aciertan los seis números principales, la Bonoloto reparte premios secundarios en diferentes categorías, incluyendo aquellos que aciertan cinco números y el complementario, así como quienes aciertan solo cinco, cuatro o tres números. También existe el reintegro, que devuelve el importe jugado si el número coincide con el asignado en el sorteo.

Una de las características más destacadas de la Bonoloto es que los fondos de los premios no reclamados no quedan en manos de la administración, sino que se destinan a causas sociales y programas de caridad. Esto ha permitido financiar múltiples proyectos de ayuda a colectivos vulnerables, contribuyendo al bienestar social.

A lo largo de los años, la Bonoloto ha ganado popularidad por su combinación de premios frecuentes y coste accesible, lo que la convierte en una de las opciones más jugadas dentro de la amplia oferta de loterías en España.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.