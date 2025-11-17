Bonoloto: resultado del sorteo de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

En el sorteo celebrado hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, los números premiados han sido: 02, 12, 13, 21, 35, 37. El número complementario ha sido el 31, mientras que el reintegro ha sido el 00.

La Bonoloto es uno de los juegos de lotería más populares en España. Nació en 1988 con la intención de ofrecer una alternativa más accesible y frecuente frente a la clásica Lotería Nacional. Gracias a su bajo coste por apuesta y a la regularidad de sus sorteos, se ha convertido en una opción muy atractiva para numerosos participantes.

El funcionamiento del juego consiste en escoger seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábado. A diferencia de otros juegos de azar, la Bonoloto también permite participar mediante la opción de "recaudación automática", en la que el sistema selecciona combinaciones aleatorias por el jugador.

Además del primer premio, que se otorga a quienes aciertan los seis números principales, se entregan recompensas adicionales en distintas categorías. Estas incluyen premios para quienes aciertan cinco números más el complementario, así como para los que acierten cinco, cuatro o tres números. También se contempla el reintegro, que permite recuperar el importe jugado si el número coincide con el asignado en el sorteo.

Un rasgo distintivo de la Bonoloto es que los premios que no son reclamados no se quedan en manos del Estado, sino que se destinan a fines sociales y proyectos solidarios. Gracias a esto, se han financiado numerosas iniciativas en apoyo a colectivos vulnerables, contribuyendo de manera significativa al bienestar común.

Con el paso del tiempo, la Bonoloto ha ido ganando seguidores por su equilibrada fórmula de premios frecuentes y precio asequible, consolidándose como una de las loterías más jugadas en el país.

