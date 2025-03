Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE: Comprobar resultado del sorteo de hoy, miércoles 19 de marzo de 2025

El número premiado del sorteo de Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del miércoles 19 de marzo del 2025 ha sido el 29491 y la serie que le corresponde es el 016. El primer premio es de 17 millones de euros, mientras que además, corresponden 99 premios de 40.000 euros a los cinco números y 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, entre otros.

Como cada año, el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE se celebra el 19 de marzo, festividad que hace honor a todos los padres en España. Aunque se celebra en diferentes fechas en el mundo, en nuestro país es así desde 1948, año en concreto en el que Manuela Vicente Ferrero organizó una fiesta en honor a los padres de sus alumnas. Sin embargo, no es casualidad que también se celebre San José, elegido como representante del modelo cristiano de padre trabajador.

Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE: estos son los premios y el coste del cupón de hoy, 19 de marzo de 2025

El cupón cuesta cinco euros. Aunque la recompensa máxima son los 17 millones de euros, la ONCE reparte otros premios a los que puedes optar comprando un cupón. Esta es la lista con todos los premios que repartirá la ONCE en el Día del Padre:

Un premio de 17 millones de euros: cinco cifras y serie

99 premios de 40.000 euros: cinco cifras

900 premios de 1.500 euros: cuatro últimas cifras

9.000 premios de 100 euros: tres últimas cifras

90.000 premios de 10 euros: dos últimas cifras

900.000 premios de 5 euros: última cifra

No se debe confundir con el Cupón Diario de la ONCE, muy diferente y que se refiere a un juego de lotería que se celebra diariamente en España. La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) es la entidad encargada de su organización, y tiene como objetivo la integración social y laboral de las personas ciegas o con discapacidad visual en España.

En 1984, la ONCE lanzó el Cupón Diario tal y como lo conocemos hoy en día, consistente en la venta de cupones con un número de cinco cifras y la repartición de premios en función del número agraciado. Este juego de lotería se ha convertido en uno de los más populares en España y ha permitido a la ONCE financiar una amplia gama de programas y servicios para personas con discapacidad visual, incluyendo la formación, el empleo, la accesibilidad y la promoción de la cultura y el deporte.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.