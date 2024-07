¿Quiere cancelar una tarjeta bancaria? Así es cómo puede hacerlo

Las tarjetas "son instrumentos de pago emitidos por una entidad financiera o un comercio que permiten realizar un pago sin disponer de dinero en efectivo", tal y como explican desde el Banco de España (BdE). Cada vez más personas hacen uso de este dinero plástico, y es que en nuestro país, el número de tarjetas de pago en circulación fue de aproximadamente 97 millones a cierre de 2023, es decir, unas dos tarjetas por habitante. En esta línea, una encuesta realizada por esta entidad financiera también muestra que el 63% de la población española cuenta con una tarjeta de crédito.

Sacar dinero de cajeros automáticos, comprar en tiendas físicas u online o hacer transferencias son algunos de los muchos trámites que pueden hacer los propietarios de este medio de pago emitido por el banco. No obstante, las tarjetas no son eternas, sino que llegará un momento en que tocará deshacerse de ellas, bien porque hayan caducado o porque esta se hayan desgastado.

"Los motivos para querer cancelar una tarjeta pueden ser varios, por ejemplo, si la solicitaste en su día, pero no la usas o la has perdido. Recuerda que no vale con cortar la tarjeta física con unas tijeras. La cancelación debe ser efectiva si no queremos que se acumulen gastos", aseguran desde el blog Finanzas para todos.

¿Qué se debe hacer?

El contrato de una tarjeta es de duración indefinida, por lo que tanto el propietario como la entidad financiera podrán rescindir de este unilateralmente. Tan solo será necesario comunicarlo al banco –convenientemente por escrito– y estas entidades suelen tener distintos canales para hacerlo efectivo como por teléfono o a través de la banca electrónica.

El propietario de este dinero plástico deberá informarse de si la operación conlleva el cobro de algún tipo de comisión y de si es posible cancelarla en cualquier momento.

"En el caso de que la cancelación se realice a iniciativa del banco, debe basarse en causas objetivas y debe comunicarlo previamente al titular de la tarjeta para evitarle perjuicios innecesarios", aseveran desde este blog.

El propietario que haya perdido o le hayan robado la tarjeta deberá cancelarla lo antes posible para que no el delincuente no realice un uso fraudulenta de la misma. "Normalmente, las entidades financieras disponen de un teléfono al que podrás llamar para bloquear o cancelar la tarjeta y/o una opción a través de la aplicación móvil", aseguran.