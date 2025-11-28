Melissa Pinto revela su número favorito para la terminación del Gordo de Navidad: "Me encanta"

La creadora de contenido MelyssaPinto se convirtió en una de las protagonistas de la noche en la inauguración de NUGA Castellana, el nuevo núcleo urbano vanguardista que reúne viviendas, oficinas, restaurantes y espacios de bienestar en una manzana singular del Paseo de la Castellana, en pleno barrio de Nueva España. La influencer posó radiante en el photocall y compartió cómo afronta las semanas previas a la Navidad.

Melyssa adelantó que estas fiestas las pasará fuera, en su tierra, Girona, y lo hará "en familia". Un plan que asegura que le hace especial ilusión cada año.

Proyectos para 2026

Melyssa habló también acerca de sus proyectos profesionales para el año que entra. Confirmó que se venían nuevas oportunidades en camino. Aunque evitó entrar en detalles, dejando una puerta abierta a la intriga. Pero sí aclaró que no tenían que ver con el mundo del cine, donde se mueve su chico Mario Casas.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando se refirió a su él, su pareja, el actor Mario Casas, al que calificó con la nota más alta en su profesión: "Un 10 y como no novio también". Una declaración corta, contundente que refleja lo consolidada que está la relación que tanto interés despierta.

Con una gran sonrisa, confesó sentirse muy afortunada de la etapa personal que está viviendo. Y para el próximo año, la influencer pide que todo siga igual "Mientras todo siga como está, yo contenta".

Su intuición para la Lotería de Navidad

En pleno ambiente prenavideño, Melyssa desveló que ya tiene su décimo para el Sorteo de la Lotería de Navidad. Explicó que suele dejarse guiar por su intuición del momento: "El número que me llame, pues ese cojo". Pero sí admitió tener una pequeña debilidad: el número 3. Un número que, según confiesa, siempre le ha atraído y que tenía que estar presente en su boleto "Me encanta", confeso entre risas, sin perder esa chispa que le caracteriza.