Ni coches de lujo ni viajes: en qué se gastan el dinero del Gordo de Navidad los ganadores

La imagen clásica del ganador del Gordo de Navidad suele ser la de alguien descorchando cava frente a la administración, prometiendo viajes de ensueño, coches de lujo y una vida sin preocupaciones. La realidad, sin embargo, es bastante menos de película y mucho más de andar por casa: la mayoría de los premiados con el Gordo se gastan el dinero en pagar deudas, asegurar una vivienda y crear un pequeño colchón de ahorro.

El primer premio de la Lotería de Navidad reparte 400.000 euros por décimo. Pero esa cifra no llega íntegra al bolsillo del ganador: Hacienda se queda con una parte importante. Actualmente, los primeros 40.000 euros del premio están exentos de tributación y sobre el resto se aplica una retención del 20%. Traducido: de esos 400.000 euros brutos, el agraciado termina cobrando unos 328.000 euros netos. Es una cantidad muy elevada, pero no una fortuna infinita.

Cuando se pregunta a los ciudadanos en qué se gastarían el Gordo de Navidad, los resultados de las encuestas son bastante claros. Más de la mitad de los encuestados destinaría el grueso del premio a 'tapar agujeros': pagar hipoteca, liquidar préstamos personales o ponerse al día con recibos pendientes.

A partir de ahí aparece otra obsesión muy española: la vivienda. La combinación de salarios ajustados y precios inmobiliarios elevados convierte al Gordo de Navidad en una suerte de atajo para acceder a una casa en propiedad o mejorar la que ya se tiene. Las mismas encuestas sitúan la compra de vivienda, o la mejora de la actual, como uno de los destinos más habituales del premio, por delante de los grandes lujos.

Para algunos afortunados, el golpe de suerte de la Lotería de Navidad permite por fin dejar de alquilar; para otros, adelantar muchos años de hipoteca o ayudar a los hijos a independizarse. Una parte relevante de los encuestados declara que, una vez saneadas las cuentas, usaría el dinero del Gordo de Navidad para crear un colchón de seguridad.

¿Y los caprichos? Existen, por supuesto. Casi nadie renuncia a celebrar el premio con una buena cena, unas vacaciones soñadas o un pequeño cambio de coche si el antiguo ya cojeaba. Pero las encuestas señalan que quienes ponen como prioridad exclusiva comprarse un coche de alta gama, un yate o un viaje alrededor del mundo son minoría.

No obstante, ganar el Gordo de Navidad no es, por sí mismo, garantía de tranquilidad eterna. Psicólogos y asesores financieros llevan años advirtiendo de que recibir una gran suma de dinero de golpe puede convertirse en un problema si se gestiona mal.